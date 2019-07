Marcelo Allende mostrará su fútbol en Magallanes: "Es un gran lugar para seguir creciendo"

Marcelo Allende entrenaba en Magallanes, pero desconocía su futuro en el fútbol profesional tras su pobre paso por Necaxa de México. Y finalmente, el talentoso volante de 20 años jugará el segundo semestre en el cuadro de la Primera B.

Tras su fallida aparición en los Rayos y luego de haberse probado en el Arsenal de Alexis Sánchez, Allende tendrá su oportunidad de mostrar su juego en nuestro país. Solo pudo jugar unos meses en Deportes Santa Cruz hace dos años, en la Segunda División Profesional.

El mediocampista, que ganó notoriedad al ser el capitán de la Roja Sub 17 que jugó el Mundial de nuestro país en 2015 y luego también de la Roja Sub 20 que no pudo clasificar a la Copa del Mundo de este año, fracasando en el Sudamericano de enero y febrero que también fue en Chile, se mostró feliz de vestir los colores de la Academia en este semestre, club que lucha por no perder la categoría, ya que está en el puesto 14 con 16 puntos.

"Estoy muy contento de llegar a un club como Magallanes, tiene lo que un equipo de Primera puede tener, es un gran lugar para trabajar y seguir sumando, sus instalaciones son tremendas. Se está trabajando súper bien, todos los jugadores tienen sus propios trabajos personalizados. De verdad estoy muy contento de estar acá", señaló al sitio oficial del club metropolitano.

En esa línea, Allende indicó que "mi sueño es seguir creciendo y llegar a la Selección adulta, quiero sumar muchos minutos y seguir creciendo como jugador. Quiero disfrutar de mi familia, estuve dos años fuera del país, alejado de mis amigos, trataré de estar cerca de ellos".

