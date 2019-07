Sin Johnny Herrera: la nueva U de Arias comenzará con Rocky González como pilar de liderazgo para salvarse del descenso

Universidad de Chile ha vivido una de sus peores temporadas históricas durante este 2019, considerando el déficit financiero que presenta la concesionaria Azul Azul y la pésima ubicación que tiene en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Comprometido con el descenso, los laicos han sufrido la renuncia de su ex presidente Carlos Heller, la del ex técnico Frank Kudelka y han estado en constante polémica desde la asunción del DT Alfredo Arias.

Con declaraciones y situaciones polémicas desde su llegada, el entrenador uruguayo realizó el máximo golpe de timón al "cortar" al arquero titular y capitán de los universitarios, Johnny Herrera. El histórico guardameta azul no fue citado para un par de partidos y luego fue considerado en la banca de suplentes, esperando su oportunidad ante la nueva estelaridad del portero argentino-chileno, Fernando De Paul.

Pese a esa decisión, y según apuntan a El Gráfico Chile, Arias tiene claro que falta un fuerte liderazgo en cancha y por eso la llegada del defensor Osvaldo González como refuerzo cayó del cielo. El zaguero multicampeón con la U y referente del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2011 fue fundamental para muchos planteles laicos y hoy tiene asumido que viene para ser uno de los jugadores que tengan que sacar la voz y ser un ejemplo para sus compañeros.

El sueño del tercer refuerzo de la U se esfuma ante la falta de aprobación desde Azul Azul El directorio de la concesionaria aún no confirma presupuesto para la contratación de un nuevo jugador, en medio de la ilusión de Alfredo Arias por contar con un ’10’.

"El liderazgo me lo tomo con responsabilidad, sé que los más jóvenes me van a ver y van a querer aprender de mi experiencia y lo dije, voy a intentar aportar si me toca jugar como también si me dejan afuera. Con Arias hablamos y ya me preguntó en que posición me sentía más cómodo", aseguró el central de 34 años en su presentación oficial.

Y sobre el caso del histórico portero, el ex Toluca de México agregó que "a Johnny (Herrera) lo veo bien. El técnico decidió sentarlo en la banca y hay que acatarlo, él entrena bien, sabemos todo lo que significa para el club, pero he hablado con él y se lo toma de la mejor manera, ya es un tipo grande y sabe lo que representa para nosotros".

Con Rocky como titular indiscutido y con pocas probabilidades del arribo de un tercer refuerzo, el esquema modelo que tendrá la U para salvarse del descenso en este segundo semestre será con: Fernando De Paul en el arco; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Lucas Aveldaño (o Rodrigo Echeverría), Jean Beausejour; Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza, Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Marcos Riquelme y Leandro Benegas.

Considerando que Riquelme ya lleva dos semanas entrenando con la U, se espera que Arias lo utilice como titular para el duelo de este sábado 27 de julio (15:00 horas) frente a Palestino en el estadio La Cisterna. No así, González, quien recién suma sólo dos días de prácticas oficiales con los azules.