Paula Navarro, DT de Santiago Morning: "Me gustaría ser presidenta de la ANFP y, por qué no, de la FIFA"

Es probable que una inmensa mayoría no asocie el nombre de Paula Navarro mucho más allá del hito sin precedentes que estuvo cerca de protagonizar a fines de 2017, cuando tuvo la opción concreta de tomar las riendas del plantel profesional masculino de Santiago Morning. Pero esta entrenadora de 46 años tiene un amplio currículum, en el que sobresale la conquista del Campeonato Nacional Femenino 2018 con el conjunto bohemio.

Además, en el registro de Navarro, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos ámbitos de fútbol chileno, destaca el haber liderado la formación de planteles femeninos en Colo Colo y Santiago Morning, como también su función de ayudante de campo de Jaime García en el plantel masculino del Chago durante el primer semestre del año pasado, cuando se frustró su nombramiento como DT titular. Su ascendente carrera hoy la tiene apuntando a ganar la Copa Libertadores con las microbuseras, pero también proyectando un futuro en el ámbito directivo.

"Es algo súper histórico lo que hemos logrado, porque en la insignia de Santiago Morning antes sólo había una estrella negra (título masculino de Primera en 1942) y ahora también hay una rosada, que es por el título del 2018. Ahora, el poder ganar una Copa Libertadores marcaría un nuevo hito histórico en el fútbol chileno, al igual que cuando a principio de año contratamos a 4 jugadoras chilenas (ya tenían 2 extranjeras con contrato). Al día de hoy tenemos 13 de 25 jugadoras con contrato. Y siempre estoy pensando que hayan más", contó Navarro a El Gráfico Chile sobre su presente.

Sobre su experiencia en el fútbol masculino, manifestó que "traté de vivir esa experiencia para que no digan 'nunca estuvo en un camarín de hombres'. Porque en un principio decían 'cómo va a entrar una mujer a un camarín de hombres si andan todos sin ropa', pero eso es mentira, si fuera así, en el caso de las chiquillas no podrían ser dirigidas por hombres, todos y todas andan con ropa. Entonces yo viví esa experiencia para saber como era y para que no dijeran que nunca lo había hecho".

Ante un eventual regreso al fútbol profesional masculino, Navarro estableció que "no estoy pensando eso, mi foco está en que las chicas estén de la mejor forma para enfrentar el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Claro, si llega una oferta de Estados Unidos y me hacen una propuesta millonaria para dirigir un equipo de hombres y con un proyecto deportivo, obvio que me interesa. Pero mi prioridad ahora es preocuparme de mis jugadoras en Santiago Morning, las 24 horas del día y los 7 días de la semana".

Pero el foco a futuro de la DT del actual monarca del fútbol femenino de Chile no está en la cancha. "A largo plazo, quiero ser presidenta de la ANFP , porque es la única instancia en donde una puede cambiar las cosas definitivamente. Yo puedo ser más útil para las chicas allá que dentro de la cancha, porque allá hay muchos problemas, hay mucha gente en ese lugar que no sabe la realidad del día a día del fútbol femenino, del formativo, de las cadetes, de las niñas, de los primeros equipos, de segunda división, de tercera. Yo he vivido todos esos procesos, entonces, en el largo plazo, me gustaría ser presidenta de la ANFP y, por qué no, de la FIFA".