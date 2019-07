Pizzi y su mayor tristeza en el fútbol: "No hay otra. No hay comparación. No ascender a Primera con Central"

Juan Antonio Pizzi está de vuelta en Argentina para dirigir a San Lorenzo. Tras su paso por la selección de Arabia Saudita, Macanudo regresó para adiestrar a San Lorenzo de Almagro, equipo con el que ganó el Torneo Inicial 2013, y ahora tiene como principal desafío la Libertadores, donde recibirá este miércoles a Cerro Porteño por los octavos de final.

En la previa, le concedió una entrevista a La Nación de su país, donde repasó sus mayores alegrías y tristezas en el fútbol. Consultado por su máxima pena, entre no clasificar a Chile al Mundial de Rusia o no subir a la división de honor con Rosario Central, el club de sus amores, no tuvo dudas en decantarse por esta última.

"Esa, esa, no hay otra. No hay comparación. No ascender a Primera con Central en 2012 fue muy doloroso, un palazo durísimo para mí, para mi familia y para los hinchas", expresó.

Respecto a sus máximas felicidades futbolísticas, le dieron como alternativas haber levantado la Copa América Centenario con la Roja o haber sido Pichichi de la Liga española con el Tenerife. Ahí, se inclinó por una tercera opción.

"Es imposible elegir, pero lo resumo con un momento que no es tan mediático: un partido que ganamos por la Libertadores 2001 con Central frente al América, en Cali. Íbamos perdiendo en los cuartos de final, lo dimos vuelta y avanzamos por penales. Estaba en el club donde quería jugar, ya cerca del retiro, y aquella era una gran oportunidad de llegar a la final. Fue imborrable, la mayor alegría que viví adentro de la cancha", indicó.

Además, el hispano-argentino comparó su proceso en nuestra selección con el de Lionel Scaloni en la Albiceleste, pues a ambos les tocó agarrar un fierro caliente sin pasado en combinados nacionales. "El propio Scaloni declaró que tiene mucho que aprender y que no tiene experiencia. Yo tampoco la tuve cuando asumí en Chile, a pesar de haber estado en clubes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son otros jugadores, tenés otros tiempos, es otro trabajo", reconoció.