Sebastián Pol ofreció disculpas en su adiós de Valdivia y se alista para fichar en O'Higgins

Ofreciendo disculpas puso fin a su ciclo en Deportes Valdivia el delantero argentino Marcos Sebastián Pol, quien en las próximas horas se convertirá en refuerzo de O'Higgins de Rancagua.

Pol tuvo un destacado desempeño con el Torreón durante el primer semestre de 2019, siendo goleador de la B con 11 anotaciones, lo que le reabrió las puertas de la Primera División de Chile.

Marco Antonio Figueroa, DT que ya lo dirigió en Cobreloa y en San Marcos de Arica, se lo exigió a la directiva celeste tras la partida de Maximiliano Salas al Necaxa de México. Y tras días de arduas negociaciones, se pudo concretar su traspaso a Rancagua.

Eso sí, las negociaciones estuvieron marcadas por la polémica, ya que Pol lanzó duras acusaciones públicamente en contra de la directiva valdiviana al ver trabado su fichaje en O'Higgins. Por lo mismo, en su adiós tuvo que ofrecer disculpas.

"Mi partida se debe a un tema netamente deportivo, ya que se ha presentado la opción de jugar nuevamente en Primera. A propósito de esto mismo, quiero pedirle disculpas a los dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, jugadores, hinchas y a la ciudad en general por mi comportamiento y mis declaraciones en contra de la institución en las últimas semanas. Creo y estoy convencido de que no fue la forma correcta de buscar un nuevo desafío en mi carrera"

"Mi partida se debe a un tema netamente deportivo, ya que se ha presentado la opción de jugar nuevamente en Primera. A propósito de esto mismo, quiero pedirle disculpas a los dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, jugadores, hinchas y a la ciudad en general por mi comportamiento y mis declaraciones en contra de la institución en las últimas semanas. Creo y estoy convencido de que no fue la forma correcta de buscar un nuevo desafío en mi carrera", dijo el argentino en un video publicado en las redes sociales de Deportes Valdivia.

Cabe recordar que días atrás, Pol acusó a la directiva del Torreón de bloquear su traspaso a O'Higgins. "Están medio cerrados, no quieren que me vaya. Pero yo me iré como sea porque no quiero estar en el club y no voy a estar ahí. Hubo muchas mentiras y han hecho cosas que dejan mal a la institución. Le mienten a todo el mundo", dijo en una entrevista en Radio Caravana.

Pero finalmente las negociaciones llegaron a buen puerto y Sebastián Pol se convertirá en jugador del elenco de la Sexta Región, con lo que regresará a la máxima división del fútbol chileno tras más de dos años y medio de ausencia. Su último partido en Primera fue el 29 de octubre de 2016, jugando por Audax Italiano, cuando agredió a un hincha en San Carlos de Apoquindo en la derrota 4-1 ante la UC.