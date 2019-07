Tour de Francia: Ewan gana la etapa 16 y Alaphilippe sostiene el liderato antes del último asalto a la montaña

El australiano Caleb Ewan superó a sus rivales sprinters en un sofocante calor para ganar el martes la 16ta vuelta del Tour de Francia, al tiempo que el francés Julian Alaphilippe retuvo la camiseta amarilla de líder.

Con las temperaturas superando los 40 grados Celsius, Alaphilippe y sus principales rivales se atacaron mutuamente a lo largo de los 177 kilómetros de una etapa mayormente plan a la región rural de Nimes.

El campeón defensor Geraint Thomas se cayó de la bicicleta unos 40 kilómetros tras el arranque, pero escapó mayormente ileso, con unos pocos arañazos en el codo izquierdo. El británico, que va segundo en la tabla general, había sido atrapado ya en colisiones colectivas en la primera y la octava etapas de la carrera. Mientras que el danés Jakob Fuglsang, que iba noveno en la tabla, se cayó a 28 kilómetros de la meta y abandonó el Tour

Ewan, un debutante en el Tour, superó a Elia Viviani y Dylan Groenewegen para ganar su segunda etapa de esta competencia.

