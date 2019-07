"El fin de muchas cosas que se decían de Católica": Mario Salas se aventura en la escritura en libro sobre el regreso a los títulos de la UC

"Fue algo hermoso, el fin de muchas cosas que se decían de Católica, que la estigmatizaban. Ese día se vació una mochila tremenda. Y eso significó que Católica volviera a ser un club ganador". Son palabras de puño y letra de Mario Salas, actual director técnico de Colo Colo, quien se aventuró en el mundo de la escritura escribiendo un prólogo en el libro "La 11 de la Gente", obra que reúne 100 testimonios de distintos actores del mundo cruzado sobre el 30 de abril de 2016, día en que la Franja obtuvo la corona del Clausura 2015-2016.

La autora del libro es Carola Opazo, hincha de la UC, quien cuenta que "el año pasado me empezó a picar el bichito de escribir algo sobre Católica, pero no sobre la historia ni los jugadores, quería algo para los hinchas, que el hincha se sintiera identificado con algún libro de Católica. Hay alguna literatura sobre eso, pero sentía que faltaba algo que los emocionara. El año pasado, en un chat de amigos de la UC, empezamos a contar cómo habíamos vivido el 30 de abril de 2016, cuando ganamos la copa de la gente, y eso me llevó a decir 'aquí está el libro que quiero escribir"".

La portada de La 11 de la Gente, libro en el que Mario Salas y el PF Osvaldo Alegría se matricularon con sendos prólogos

De dicho modo, Opazo, en conjunto con el colectivo Alta la Frente, comenzaron a recopilar distintas historias, principalmente de hinchas, de aquel sábado 30 de abril de 2016, cuando Católica consiguió su estrella número 11 en torneos de Primera División, tras derrotar 2-1 en un sufrido partido a Audax Italiano en San Carlos de Apoquindo y recibir una mano de la Universidad de Concepción, que venció 2-1 como visita a O'Higgins, equipo que sólo dependía de sí mismo para ganar el Clausura 2015-2016.

Pero a toda dicha recopilación le faltaba un ingrediente extra y por eso se llegó al Comandante. El ex rugbista y el PF Osvaldo Alegría (quien sigue en su staff, ahora en Colo Colo) fueron contactados cuando estaban en Sporting Cristal de Perú y desde Lima enviaron sus respectivos textos. "Los dos vivieron in situ toda esa semana previa, la información que tenían era muy exquisita en términos de cómo veían al plantel, la presión que había, cómo lo vivían ellos. Fue una mirada bastante rica en ese sentido, de detalles que nosotros no vemos", destaca Opazo sobre la especial participación de Salas y Alegría en La 11 de la Gente. Ambos se matricularon con sendos prólogos.

Otros protagonistas directos de aquella jornada que participan en el libro son los futbolistas Fernando Cordero y David Llanos, quienes entregaron sus respectivos testimonios de cómo vivieron ese 30 de abril de 2016.

David Llanos, protagonista en el triunfo de la UC sobre Audax el 30 de abril de 2016, entregó su testimonio en La 11 de la Gente

Más allá del omnipresente sello cruzado que tiene su libro, Opazo dice que "no es sólo para los hinchas de Católica, es para todos los que vibran con el fútbol. Ese 30 de abril de 2016 fue una jornada tan emocionante, viviendo esa incertidumbre en que en sólo segundos puede cambiar todo, como nos pasó mucho a los hinchas de Católica en años anteriores. Hay historias muy emocionantes que están relacionadas con la muerte, otros que lo vivieron en el extranjero. Es un carrusel de emociones que se dieron en un solo día".

Aprovechando la previa del duelo que la UC sostendrá ante Huachipato en el CAP por la fecha 15 del Campeonato Nacional (domingo, a partir de las 15:00), el lanzamiento de La 11 de la Gente se llevará a cabo este sábado 27 de julio en el Club Deportivo y Social Católica Arenal de Talcahuano (Fresia #217), desde las 18:00. La primera preventa ya se agotó y la segunda se extenderá hasta mañana viernes a las 21:00, o hasta agotar stock. El precio en preventa es de $5.000 y se puede adquirir a través de las redes sociales de Alta la Frente.

A continuación extractos de los prólogos de Mario Salas y Osvaldo Alegría:

Mario Salas: "El día que la gente le puso alas al equipo"

"Con el correr del partido, a través del murmullo y los comentarios de la gente, supimos que O'Higgins iba perdiendo. Eso nos dio un aliciente y nos estimulaba más. En el entretiempo hicimos algunos cambios. Pusimos más gente en el ataque. Cuando llegó el empate de David Llanos, yo sentí una energía muy especial por parte del hincha de Católica y de todos los que estaban en el estadio. Sentí que empujaban, que le ponían alas al equipo con todos sus cantos".

"Con el gol del Chapa, hubo una expresión de júbilo y de alegría. Sabíamos que O'Higgins iba perdiendo. Eso nos motivó mucho más. Una vez que terminó, aún no terminaba en Rancagua, pero tenía la sensación de que, a pesar de que ellos hicieran un gol, significaba ir a un partido de desempate. Era lo mínimo que tendríamos. Antes del partido, no teníamos absolutamente nada, pero sentía que yendo a un partido de desempate, lo ganábamos".

"Esos dos minutos fueron eternos. Cuando se terminó el partido en Rancagua fue una catarsis. Llanto, emoción, sacarse una mochila, fue como cuando se tiene algo atorado en el pecho y de repente te lo sacan y explota. Entre una alegría contenida y un estado catártico".

"Es uno de mis más grandes recuerdos. Fue algo hermoso, el fin de muchas cosas que se decían de Católica, que la estigmatizaban. Ese día se vació una mochila tremenda. Y eso significó que Católica volviera a ser un club ganador, y generó en el hincha cruzado algo positivo… una sensación de que cuando estamos juntos y muy unidos, somos capaces de lograr cosas inmensas".

Osvaldo Alegría: "Una alegría por partida doble"

"En mi casa, las conversaciones con Paulina, mi señora, eran acerca de si ella debiese ir al estadio ese sábado. Mi opinión era muy clara: le insistía que no fuera, ya que la posibilidad de no salir campeón y de recibir la hostilidad del público, eran grandes. Hasta un primo cercano e hincha de la UC, decidió llamarla para recomendarle que no fuera, ya que las redes sociales estaban muy agresivas con los jugadores y sobre todo con el cuerpo técnico. El acuerdo de ambos fue que no asistiera".

"Sin embargo, el jueves de esa semana, Paulina se me acerca y me dice que había tomado una nueva decisión: iría al estadio. Tras haber conversado con la pareja del ayudante técnico, ella le dijo que era lógico que debían ir al cierre".

"Cuando llega el aviso desde Rancagua no solo estalla el estadio: también explotamos nosotros, abrazándonos y llorando junto a Javier como si fuésemos niños. No era un llanto de felicidad, pero tampoco de pena. Fue una auténtica catarsis después de todo lo vivido aquella semana tan dura, en la que la presión y la ansiedad te carcomen, afectando todos tus entornos cotidianos. Y fue también un momento muy auténtico e íntimo, ya que logramos tener la satisfacción de lograr algo que parecía imposible, y que había sido potenciado negativamente por los medios de comunicación, reforzando la idea de que se sumaría una frustración más para la UC".

"Sin embargo, como sabemos, la historia no fue así. Siendo los jugadores quienes lograron acallar las malas lenguas, encargándose de decir esta vez no. Hoy día la copa se queda en casa".