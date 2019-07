Agustín Orión y su sentido adiós a Colo Colo: "Son cosas personales, estaba cómodo acá, fue una decisión difícil"

El ex arquero de Colo Colo, Agustín Orión, se mostró muy dolido tras anunciar su salida del club luego de dos temporadas en el cuadro albo. Acompañado por el gerente deportivo Marcelo Espina, el argentino dio a conocer los motivos de su salida en conferencia de prensa.

Al borde de la emoción, Orión aseguró que "primero agradecer a los que confiaron en mi, a Aníbal (Mosa) por traerme, a Pablo Guede como entrenador que me permitió conocer lo que es este club, a mis compañeros y lo que queda es esto".

Luego, sin dar mayores luces de su decisión -se hablaba de una discusión con Salas- el trasandino sentenció que "a veces uno no quiere salir de un club, pero las cosas se dieron así. Me voy por cosas personales que las conversé con la dirigencia y llegamos a un acuerdo".

"La decisión es netamente personal, es difícil tomar la decisión sobre todo porque la paso bien acá. A veces uno planifica, piensa y tiene otros deseos, hablé con la dirigencia y estoy agradecido por todo lo que me dio este club y la familia colocolina", agregó.

Sobre su relación con Salas, Orión indicó que "hablé con él, tuvimos una conversación. Yo quería quedarme a jugar, siempre quiero jugar, sobretodo en un lugar donde estoy cómodo. Quiero seguir jugando, pero no tengo idea que me va a deparar el destino".

Muchos de sus compañeros se sentaron en la sala de prensa a ver sus palabras finales, ante lo cual indicó que "es raro todo, porque veo a mis compañeros sentados. Acá jugué con amigos profesionalmente. Desde el Tanque (Esteban Paredes) y el Mago (Jorge Valdivia) que son la cabeza de este grupo remamos todos de la misma manera".

Por último, al ser consultado por la determinación de partir, debido a no ser suplente de Brayan Cortés, el trasandino sentenció en su estilo directo que "en todos lados tienes que pelear un puesto, yo no soy un cobarde que no puede pelear un puesto, eso lo voy a pelear siempre en cualquier parte del mundo".

"En Colo Colo jugué, salimos campeones, peleamos en Copa Libertadores, me dieron el premio al mejor arquero del año, fui de los tres mejores porteros de la Copa, y no tengo que pensar en otra cosa que no sea jugar", agregó al pensar sobre su futuro.

Por su parte, Espina también habló de Orión y estableció que "agradecer a Agustín en sus dos años y medio en este club, se entregó por completo. Fue un profesional impecable en su accionar y fue un jugador importante para el equipo".

"No esperábamos esta decisión, pero es una decisión personal, tal como él lo expresó", se remitió a decir el ex volante, quien además confirmó que no habrán más salidas ni habrán refuerzos para la segunda parte del año.