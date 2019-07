Felipe Barraza, triatleta del Team Chile: "No veo por qué Bárbara Riveros no vaya a repetir la medalla de Toronto"

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 serán inaugurados este viernes en el Estadio Nacional de la capital incaica. Con ello, se dará inicio a la cita de deportes interdisciplinaria más importante del continente, donde Chile llega con la delegación más grande de su historia.

El Team Chile aparece en los Panamericanos con una serie de deportistas que son candidatos a medalla. Se repiten nombres como el de Tomás González, Bárbara Riveros, Nicolás Jarry o María Fernanda Valdés. Sin embargo, también saltan a la palestra algunos atletas que no son comúnmente mencionados.

Ese es el caso de Felipe Pipo Barraza, triatleta que participará en los Panamericanos por nuestro país, y que ha sido medallista en varias ocasiones en el Ironman de Pucón. El deportista que actualmente está radicado en Australia, conversó con El Gráfico Chile en el lanzamiento de la nueva linea de zapatillas Skechers: GoRun 7 Hyper.

Las principales cartas de medalla del Team Chile en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Con una numerosa delegación, compuesta por figuras en distintas disciplinas, nuestro país llegará a Perú para enfrentar la cita. En la capital incaica, se espera superar la marca de 29 preseas conseguidas en Toronto 2015.

¿Cuáles son tus expectativas para los Panamericanos?

Para mi es muy importante hacer una buena carrera. Yo creo que va a ser bastante rápida, y ojalá poder estar peleando la punta. Tener una buen performance, yo creo que para mi eso es lo más importante, en todas las carreras intentar de sacar lo mejor que tenga en el momento, en el día, y obviamente con la actitud y con la intención de estar adelante en la carrera.

¿Qué significa para ti compartir equipo con una triatleta como Bárbara Riveros?

Para mi es un honor compartir el equipo con Bárbara Riveros, y también con los otros deportistas. Creo que Bárbara, más allá de sus resultados, es una persona súper interesante de conocer y yo me quedo más con eso, más que con los resultados. Creo que cada uno de los deportistas que va a correr, en este caso en el triatlón, entrega su granito, y estoy súper orgulloso también de ser parte del equipo, y representar a Chile en los Panamericanos.

¿Qué opciones tiene el equipo de triatletas del Team Chile?

Creo que tenemos buen equipo. En el caso de mujeres, Bárbara ganó en los juegos pasados, por ende, no hay por qué no pensar que ella puede, o tiene el nivel para volver a repetirlo. En el caso de los hombres, tenemos un equipo con un triatleta muy joven, que es Diego Moya, está Gaspar, el hermano de Bárbara, y estoy yo. Creo que somos un grupo con experiencia y también con juventud. El día de la carrera puede ser un muy buen día o puede ser algo que nos deje aprendizajes, pero vamos a ver qué puede pasar.

¿Cuáles son tus expectativas de cara a Tokio 2020 y Santiago 2023?

A nivel personal creo que falta todavía para tener expectativas. Mi filosofía hoy es preocuparme del día a día y no irme tan hacia adelante porque al final eso no es real. Creo que lo único que puedo hacer hoy es tratar de descansar, comer, entrenar, y tener una rutina que me permita estar sano, sin lesiones, y tener esa sustentabilidad en el entrenamiento que me permita llegar a los Juegos Olímpicos y a Santiago 2023.