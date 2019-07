Su Helen Galaz quiere más exigencia para la Roja femenina: "Jugar con EE.UU. no es lo mismo que contra Bolivia o Perú"

Titular en dos de los tres partidos que jugó Chile en el Mundial de fútbol femenino, Su Helen Galaz volvió a Santiago Morning como uno de los grandes nombres que se sumarán a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

La lateral derecha jugó en el Zaragoza CFF de la segunda división española durante la temporada 2018-2019 y, según cuenta en conversación con El Gráfico Chile, "el nivel es parecido al de acá. La diferencia es que ellas se dedican 100% a esto. Yo tenía una que otra compañera que estudiaba o tenía que hacer otras cosas, pero en general todas se dedicaban a esto. Esa es una gran diferencia".

Para la oriunda de Algarrobo esa gran diferencia es la gran deuda del fútbol femenino en Chile. "Nosotras ahora recién que salimos al extranjero nos dedicamos al 100% a esto", dice Galaz y cuenta que su rutina allá consistía en "levantarme temprano para ir al gimnasio, luego almorzaba y partía a la cancha, esa era mi vida. Acá no podía hacer eso".

Es que la seleccionada nacional que fue vicecampeona de América en 2018 tiene claro que están en un proceso de profesionalización del fútbol femenino en Chile y que para llegar a los Juegos Olímpicos el próximo año aún hay cosas por mejorar. "Por ejemplo, a quienes estábamos afuera, el preparador físico nos mandaba trabajos que teníamos que hacer, además de lo de nuestros clubes. Tenemos que seguir trabajando así y ellos (cuerpo técnico) saben que tienen que mejorar muchas cosas", dice Galaz.

"Antes no nos pescaban porque no jugábamos el Mundial, solo jugábamos una Copa América cada 4 años y no teníamos más competencia. Jugar un amistoso con Estados Unidos no es lo mismo que jugar con Bolivia o Perú, ellas están un escalón debajo de nosotras, ahora estamos al nivel de Colombia, Argentina, Brasil, países que van a los mundiales", dice la defensa de 28 años y agrega que "ahora tenemos que tener más partidos así. Con un año más de preparación podemos seguir mejorando, físicamente, técnica y tácticamente".

La campeona del torneo nacional con Santiago Morning el año pasado (jugó el primer semestre con las bohemias), profundizó sobre las importancias de los partidos de preparación para Las Rojas y señalo que "llegamos a una Copa del Mundo y aprendimos muchas cosas ahí. Las fechas FIFA nos ayudaron bastante porque jugamos con países que tienen mucha experiencia. Eso nos sirvió mucho, independiente de los resultados que no fueron buenos".

El desarrollo del fútbol chileno

Con el termino del Mundial, ahora los esfuerzos del fútbol femenino están en potenciar el torneo nacional, además que la Selección Chilena gane el repechaje ante Sudáfrica para llegar a Tokio 2020.

Es por eso que para Galaz el desarrollo de la competencia "va en la inversión", aunque asegura que "uno cuando invierte no gana al día siguiente, hay que ir viendo en que se falla, cómo se puede mejorar y arriesgar".

Por lo mismo, la referente de las bohemias destaca que se firmen contratos profesionales en el fútbol femenino, como el que firmó ella junto a otras 12 compañeras del plantel que dirige Paula Navarro, pero hace hincapié que se debe seguir invirtiendo, aunque se haga de a poco.

"Esto es como un negocio, uno parte con un par de dulces y después puedes tener en el kiosco, esto es lo mismo, si vas invirtiendo de a poco todo ayuda. Hay algunas niñas que le pagan la locomoción, eso ya ayuda, pero hay que ir invirtiendo, poner lucas", cierra Galaz.