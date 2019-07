Arias y la disputa con Johnny Herrera en la U: "Para mí arreglar las cosas a la antigua es sentarse a conversar"

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se refirió a la disputa que sostiene con Johnny Herrera a quien dejó en la banca en desmedro de Fernando de Paul, hoy el arquero titular de la U.

En conferencia de prensa, Arias se refirió a los dichos de Herrera, quien se lanzó en contra del uruguayo e incluso sentenció que "tendré que esperar a que se vaya Arias para jugar o irme a otro club" y agregó que "deberían arreglar las cosas 'a la antigua'".

Consultado por sus palabras sobre la titularidad de Fernando de Paul en lugar del histórico meta, el charrúa indicó que "yo no dije eso (que Herrera no jugaría más), a mi no me preguntan sobre Johnny Herrera. Me preguntan solo sobre si de Paul va a seguir siendo titular y yo respondí que sí. Lo dicho, dicho está. Yo no opino de lo que dicen otros. Nunca dije nada de Johnny Herrera, solo hablé de lo que pasaba con de Paul".

En esa línea, expresó que "acá hay algo superior, que es la institución y la U, acá tenemos que tirar todos para el mismo lado, y eso fue lo que acordamos en la reunión con el directorio. El objetivo era concurrir a darnos cuenta que tenemos un bien mayor, acá lo que importa es ir para el mismo lado, yo nunca dije que Johnny nunca iba a jugar si no se lesionaba de Paul. Poner jugadores como titular depende de muchas variables".

Y de las palabras de Herrera, Arias se remitió a decir que "no escuché lo que dijo Johnny. En el fútbol si es 'a la antigua' no sé cuál esa interpretación, para mí es sentarse a conversar, eso es lo que yo entiendo. No sé ustedes, pero eso es lo que creo".

"Desde ahora creo que la relación con Johnny Herrera será mejor. Hoy tenemos que preocuparnos de otras cosas, de que el equipo esté bien y pueda jugar mejor. Para nosotros todas son finales, es lo que importa hoy, poder ganar", añadió.

Finalmente, estableció que "Herrera tiene chances lógicas de volver a jugar como todos los jugadores del plantel. Por ejemplo, lo de los cánticos me parece bien, está bien que la hinchada le dé el apoyo para ganarse el puesto. Pero no quiero que interpreten cualquier cosa, porque es difícil así, no dan ganas de contestar a gusto".