Diego Buonanotte da pelea en la UC, pero el sistema de Quinteros le juega en contra

La llegada de Gustavo Quinteros a Universidad Católica le significó a Diego Buonanotte pasar de ser una de las principales figuras del equipo a un jugador de recambio. El Enano no ha logrado ganarse un lugar en el once del argentino-boliviano y para el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2019 el panorama no es el más favorable.

En los primeros meses de la era Quinteros en la Franja, Buonanotte se vio postergado ante la irrupción de César Pinares como mediocampista de creación. Y durante la recta final de la primera rueda del torneo, el cambio de sistema sistema táctico le puso aún más pesada la pista al formado en River Plate.

Los cruzados pasaron de un 4-2-3-1, con un mediocampo con dos jugadores para la contención, dos abiertos por las bandas y uno por el centro, a un 4-3-3 con un mediocampo compuesto por un volante central y dos interiores, para dejar por delante de ellos un ataque con dos extremos y un centrodelantero.

En ese 4-3-3, con el que jugó los partidos de Copa Chile y con el que arrancará la segunda mitad de año del Campeonato, la conformación ideal para Quinteros es con Ignacio Saavedra de contención, César Pinares y Luciano Aued como interiores por derecha e izquierda, respectivamente, para dejar en ofensiva a José Pedro Fuenzalida (extremo derecho), Sebastián Sáez (centrodelantero) y Edson Puch (extremo izquierdo).

En ese sistema no tiene cabida para jugar como titular Buonanotte en su versión original, es decir, como mediocampista creativo o mediapunta. Por lo mismo, Quinteros lo ha probado como extremo derecho (jugó Copa Chile en esa posición ante la ausencia de Fuenzalida) y como interior izquierdo.

El propio DT cruzado sostiene que el Enano "es un gran jugador, por eso siempre cuando el equipo lo necesita lo hacemos jugar. Desde que hemos cambiado el esquema de juego ha perdido un poco de continuidad, pero para mí es un jugador titular, tenemos más de once jugadores que pueden ser titulares y Diego es uno de ellos".

Por lo mismo, Quinteros insiste que "en el sistema que terminamos jugando el primer semestre el no encuentra su mejor posición. Él es mediapunta o segundo delantero. Nosotros estamos jugando con un delantero, con dos externos, con tres volantes, dos de ellos interiores, entonces el inconveniente es ese, es el sistema que estamos utilizando. Él está muy bien, está para jugar".

La UC enfrentará a Huachipato, por la fecha 15 del torneo, en el estadio CAP este domingo a las 15:00 horas. Allí, Quinteros debe definir si utilizará desde arranque o no al argentino.