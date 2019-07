Johnny Herrera y Gonzalo Collao pasan al olvido en la U antes del reinicio del Campeonato Nacional

Los arqueros Johnny Herrera y Gonzalo Collao fueron protagonistas de las más grandes polémicas de esta semana en Universidad de Chile. Mientras que el capitán azul reclamó "falta de respeto" por parte del técnico Alfredo Arias, por la forma en que se había referido a su suplencia en el equipo; el tercer guardameta de los laicos le confirmó a la dirigencia de Azul Azul que dejará a la U para sumarse al club Extremadura de la segunda división de España.

"Collao se va. Termina contrato a fin de año, existe opción que parta ahora mismo, pero tenemos que ver con el club que lo quiere. Se nos comunicó que no va a seguir porque no quiere seguir en Universidad de Chile", contó a principio de semana el director deportivo de la concesionaria, Rodrigo Goldberg, explicando la situación en la que se encontraba el jugador de 21 años.

Debido al interés de su representante y del propio portero de sumar minutos, su idea fue salir de la U y por eso no fue considerado en la lista de los futbolistas citados para enfrentar a Palestino este fin de semana, en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2019.

Al igual que Collao, Herrera tampoco entró en la citación. A pesar de que desde el cuerpo médico de Azul Azul no han querido manifestarse sobre la lesión del capitán universitario, el propio arquero se encargó de contar que tiene una esguince de tobillo, confirmada tras los exámenes realizados el pasado martes. Aunque el propio angolino manifestó que el entrenador laico no confiaba que presentaba molestias físicas, el DT no quiso hacerse más problemas y dejó fuera de la convocatoria alguardameta.

Ante ese escenario, Arias decidió recurrir al juvenil Cristóbal Campos para que acompañe a Fernando De Paul en la nómina de arqueros de la U para el duelo contra los árabes. Aunque el canterano de 20 años ya había citado en otras oportunidades, ésta será una de las nóminas más importantes para él, considerando que ni Herrera, ni Collao, serán parte del plantel azul para la temporada 2020.

La U visitará a los tetracolores sin su gran referente en el arco, ni tampoco con una de las grandes promesas que la dirigencia pensaba para ese puesto. El duelo está programado para este sábado 27 de julio (15:00 horas), en el estadio Municipal de La Cisterna y por la fecha 15º del Campeonato Nacional.