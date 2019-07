Los lamentos de la U por dejar escapar la victoria: "Este partido era para ganarlo"

No puede salir del fondo de la tabla Universidad de Chile y eso lo lamentan los jugadores, especialmente cuando se desaprovecha una opción como la que tuvieron ante Palestino. Con un hombre más y ganando 1-0, los azules terminaron igualando a un tanto y dejando escapar una chance de tomar aire.

Eso es lo que le queda a Gonzalo Espinoza, quien marcó el gol de la U. "La sensación es amarga. Creo que este partido era para ganarlo, jugamos con un hombre más, llegamos mucho pero erramos esos goles que nos penan del semestre pasado".

"La actitud siempre fue ganar, con el penal se nos cerraron, pero generamos ocasiones. No se pudo y hay que seguir trabajando y que esto no nos haga caer", expresó.

La "U" sigue sufriendo con la parte baja de la tabla tras igualar con Palestino Los azules empataron y no supieron aprovechar el hombre de más en La Cisterna. Por ahora salen de la zona de descenso, pero por diferencia de goles.

Sin embargo, Espinoza mantiene la esperanza de salir de la compleja posición. "El equipo evoluciona, hace siete meses que no perdíamos pero estos resultados nos complica, pero depende de nosotros trabajar y enfocarnos en ganar los siguientes encuentros".

En tanto, el mediocampista dijo que los problemas internos no han afectado al plantel: "Creo que la desconcentración no existió, estamos ajenos a eso y no nos involucramos en esos problemas. Las cosas se conversaron entre Arias y Herrera, y el grupo mientras está firme".