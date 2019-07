Gustavo Quinteros y el lluvioso triunfo de la UC: "La cancha no estaba para jugar un fútbol normal"

Universidad Católica logró imponerse a Huachipato bajo una intensa lluvia en Talcahuano. Los Cruzados se quedaron con un triunfo por 1-0 en la cancha del estadio CAP Acero. Luego de la victoria, el técnico de la UC, Gustavo Quinteros, solo tuvo palabras para criticar el mal estado del campo de juego.

El argentino-boliviano comentó que: "Creo que no se debió jugar. Yo me siento responsable, más allá de que hayamos conseguido un resultado positivo, la cancha no estaba para jugar un fútbol normal. Perjudicó no solamente a Católica, sino que también a Huachipato, porque ellos también intentaron hacer buen fútbol".

Sobre la jugada en que Benjamín Kuscevic sufrió un fuerte golpe, Quinteros expresó que "esa fue una jugada que no tuvo que ver con el campo, pero cada vez que había una pelota dividida, los jugadores van fuerte al tratar de disputar. Cuando la cancha está así puede perjudicar, y se puede producir alguna lesión inesperada.

Consultado sobre el análisis post partido, el entrenador tuvo poco que decir, y argumentó que no se puede hablar del desempeño futbolístico cuando se juega en una cancha así. "Tengo que reconocer que nuestros jugadores tuvieron una actitud enorme, una predisposición y unas ganas de jugar y de resolver estos inconvenientes en un campo de juego en que no se podía jugar de forma normal".

Por último, y pasando a otro tema, Quinteros habló sobre el tema refuerzos, donde apuntó que: "El club hizo gestiones por dos jugadores, uno de ellos es Parot. Esperaremos hasta que haya posibilidades, y si no, esperaremos que a fin de año podamos incorporar. Le haría muy bien al plantel agregarle un par de jugadores más".