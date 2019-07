Gato Silva volvió a jugar por Independiente de Beccacece tras casi cuatro meses "cortado"

En medio de los rumores de los medios argentinos que lo ubican fuera de Avellaneda y 112 días después de su último partido, Francisco Silva jugó en la victoria por 1 a 0 de Independiente sobre Defensa y Justicia en el inicio de la Superliga Argentina.

El volante chileno ingresó en el 72' por Nicolás Domingo cuando los Diablos Rojos ya estaban arriba en el marcador, y ayudó a retener el triunfo de su equipo. Por otro lado, Pedro Pablo Hernández no fue citado después de anotar el gol de la victoria en Copa Sudamericana a mitad de semana.

El único gol del partido fue obra de Sebastián Palacios, quien aprovechó un error en la zaga del Halcón para controlar el balón y definir ante la portería de Ezequiel Unsain en 33 minutos.

Además, el duelo fue el reencuentro del DT Sebastián Beccacece con su ex equipo. El estratega trasandino estuvo a cargo de Defensa y Justicia en la pasada temporada, logrando una histórica campaña en donde terminó segundo por debajo del campeón Racing.

Así, Independiente sumó un golpe anímico antes de definir la llave ante la Universidad Católica de Ecuador el próximo jueves en la Sudamericana, mientras que en la siguiente fecha de la liga argentina recibirá como local a Newell's Old Boys.