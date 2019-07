"Mi país me necesitaba": Bárbara Riveros se desahoga tras no ganar medalla en los Panamericanos

View this post on Instagram

Ayer tuve una dura batalla representando a mi país en los JJPP lima 2019. Un 5to puesto después de haber logrado hace 4 años atrás una medalla 🥇 de oro suena decepcionante sin embargo la realidad era otra puesto que con las cartas con que venia era muy limitadas y muy lejos de mi mejor nivel. Me presenté por no dejar tanto a mi equipo ni país mal. Pero la realidad es que desde Septiembre he tenido q lidiar con una lesión en mi tibial posterior y luego en Febrero se me fue a una fasciitis plantar. Y esa ha sido la razón por q no he podido competir los últimos 4 meses. Entonces cuando la gente me pregunta por qué vine a competir, si mi salud he integridad como deportista estába expuesta? Fue acaso por mantener los recursos? O por un ego personal? Nop la respuesta fue que mi país me necesitaba y no podía desobedecer a la llamada de representarlos, puesto q a mi en lo personal esta competencia no me dio nada en busca de mi próximo objetivo q es Tokyo. Siempre será duro tragarse las críticas de la Presa ,sin embargo antes de tocar esa línea de partida, me dije internamente, abrazare y enfrentare lo que tiene que venir este día cual sea su desenlace con madurez ,humildad y responsabilidad ,de la mejor forma posible.Y seguiré trabajando extremadamente duro para volver a tocar esta línea de partida completada Sana nuevamente. . Hoy sé correrá el Relevo Mixto y Desafortunadamente después de unos exámenes ,no estoy apta para representar a mi País. . Mil gracias a cada uno de uds por su amor y fuerza durante la Carrera. Fue sin duda crucial. Cariños Chicka. . On Saturday I had a tough battle up there racing for my country at #lima2019 . 5th place after being gold medal 🥇 4 years ago sound decepcionan but this time the reality and the cards that I had to play were very limited and far to be at the top of my level. I was here to give my best and don’t let my country and team down . But the reality is I had been dealing with a Injury since last September in my Tibial post. and in February when down to my planta fascia and this why I haven’t race last 4 months. So when people ask me why I come then ,knowing that my health and integrative was exposed ? Was.