Azul Azul negocia el regreso de Mathías Pinto como tercer refuerzo de la U

Universidad de Chile vive uno de los peores momentos futbolísticos de su historia y el penúltimo lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2019 lo confirma. Ante ese escenario, y pese a la crisis financiera que enfrentan, en la concesionaria Azul Azul han buscado un tercer refuerzo que sirva para potenciar el plantel de cara al segundo semestre y así evitar el descenso.

Con ese objetivo en mente, en la dirección deportiva de la controladora -comandada por Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas– han estado gestionando alternativas que no presenten un gasto mayor para la U, sobre todo luego de que la comisión de fútbol no aprobara el presupuesto para un tercer refuerzo. En esa línea, una de las opciones que apareció fue la del delantero de Ñublense, Mathías Pinto.

El atacante de 21 años y canterano de los universitarios dejó el club a principios de año tras no ser considerado por el técnico Frank Darío Kudelka. Luego de la decisión del actual entrenador de Newell's Old Boys, la concesionaria no renovó su contrato y el ariete fichó por los de Chillán. Hoy, a pocos meses de esa resolución, en el Centro Deportivo Azul ya iniciaron las negociaciones con su representante, ya sea para traerlo ahora o a fin de año.

En medio de esta teleserie, los Diablos Rojos están en conocimiento del interés de la U por llevarse a uno de sus goleadores. Pese a eso, su entrenador Jaime García conversó con el atacante y le pidió que siguiera desarrollándose como futbolista en el cuadro sureño.

"No hay nada claro, al menos. Yo conversé con él hoy día y no tiene nada concreto. Él está pensando en Ñublense y bueno, yo le pregunté porque quería despejarme, escuché los rumores y le pregunté en qué estaban, pero dijo que no hay nada concreto. Son unos temas del contrato, pero sí estaban las ganas de la U para que partiera. Ahora, como no hay nada claro, se está concentrando en Ñublense y no en otra cosa", aseguró García a El Gráfico Chile.

"A veces estos chicos se sienten poco queridos y quieren dar la vuelta más larga, y al final vuelven por un tema de calidad. Creo que va a volver para allá, pero le faltan confianza y claridad. A veces sienten que entregan mucho y no es recíproco. A veces llegan refuerzos de afuera y no traen la misma calidad. Creo que este año le va a servir mucho para el roce, para la madurez que él necesita como persona. Él toma la mejor decisión en seguir y me encantaría que todos los chicos de sus cualidades estén en un club grande, pero esto es de momentos", agregó.

La U sigue complicada en el actual torneo y busca opciones para salir del pésimo momento deportivo e institucional que atraviesa.