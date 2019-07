Juventus quiere a Lukaku y el Manchester United podría juntar a Dybala con Alexis Sánchez

Juventus y Manchester United podrían protagonizar uno de los grandes golpes del mercado. Es que según informan medios europeos, los italianos e ingleses podrían intercambiar a Paulo Dybala con Romelu Lukaku, siempre y cuando la joya dé el sí para ser compañero de Alexis Sánchez.

La idea de la Vecchia Signora es hacerse con el belga y enviar a cambio algo más de $12 millones de dólares, más el pase de Mario Mandzukic y el argentino, quien no estaría tan cómodo en Turín desde que llegó Cristiano Ronaldo como gran figura.

"No estoy aquí para hablar de rumores o especulaciones sobre los jugadores de otros equipos. Pero, por supuesto, estamos trabajando en uno o dos casos, como he dicho antes. Hay otros diez días antes de comenzar la liga y esperamos poder anunciar una nueva cara o dos", dijo Ole Gunnar Solskjær sobre la posible llegada de Dybala, según consignó The Sun.

En tanto, Inter de Milan también buscaría a Lukaku, pero estaría ofreciendo solo dinero, unos US$65.6 millones. En caso que el goleador de los diablos rojos decida llegar al equipo de Maurizio Sarri, los lombardos irían por Edison Cavani, según señala La Gazzeta dello Sport.