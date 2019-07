Mathías Pinto es pura ilusión: "Mi idea es volver a la U a final de año, pero nunca descarto nada"

El delantero de Ñublense, Mathías Pinto, se refirió a la opción de convertirse en el tercer refuerzo de Universidad de Chile para el segundo semestre de este año y luego del interés que presentaron desde Azul Azul al equipo chillanejo y a su representante.

A pesar de las ganas de querer una revancha en su club formador en el corto plazo, también tiene claridad en que su idea es seguir desarrollándose futbolísticamente en la Primera B, antes de regresar a defender un grande como la U.

¿Hay una opción de fichar por la U?

A mí no me ha llamado nadie, si mi representante está teniendo reuniones sobre el tema pero conmigo nadie se ha comunicado directamente.

¿Tu idea es seguir en Ñublense para seguir potenciándote como jugador?

Sí es mi idea. Si llego a la U, sería muy difícil llegar ahora. Mi idea es llegar a final de año y poder seguir evolucionando para hacer un buen segundo semestre, tal como tuve un buen primer semestre.

¿Te sientes bien en Ñublense? ¿Partir de más abajo antes de llegar directo al primer equipo de la U?

Es la idea. Jugar y si en algún momento me toca llegar a la U, llegar con harto fútbol y para pelear un puesto como tengo que pelearlo y así ganarme una camiseta en el equipo.

Otros de tus compañeros se fueron a de la U por no sentirse queridos o respaldados ¿Te pasó algo parecido?

Si lo comparto. Comparto las declaraciones que tuvo Yerko (Leiva), porque siento que siempre ha sido así con nosotros. En mi caso, a mí no me dieron la posibilidad, entonces al menos Yerko jugó, le dieron la posibilidad, salió campeón con (Guillermo) Hoyos y después traen y traen y traen, entonces al final, obviamente que entiendes que la U necesita competencia, pero ¿cuándo se le va a dar la posibilidad concreta a los canteranos? Ahora son varios factores que pasan, pero siempre pasa lo mismo.

¿Aún así te dan ganas de volver a la U?

Sí, siempre mi idea fue volver. Si se da, bienvenido sea y si no, pelearla y buscar otros caminos.

¿Ahora descartas la opción de jugar este semestre en la U, entonces?

Ahora, ahora, es muy difícil. Pero por cómo es el fútbol nunca hay que descartar nada. No cierro ninguna puerta porque al final puedo contradecirme, o mis palabras me pueden cerrar algo. Pero nunca descarto nada, de irme a la U o a otro equipo. Si algún técnico o dirigente me pide, y el equipo trae la oferta y Ñublense la acepta, ahí ya son palabras mayores.