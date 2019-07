Cristiano, Messi y tres holandeses: Los candidatos como mejor jugador a los Premios The Best 2019

La elección al mejor futbolista del año de los Premios The Best 2019 de la FIFA comenzaron a tomar forma luego que se dieran a conocer a los diez candidatos al cetro que ostenta Luka Modric y que no podrá retener ya que no fue nominado para la ceremonia que se celebrará el próximo 23 de septiembre.

Entre los candidatos aparecen nombres fijos como el de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Eden Hazard, quienes buscarán quedarse con el galardón que entrega la FIFA desde 2016.

Entre los otros candidatos aparecen tres campeones de la Champions League con Liverpool: Virgil Van Dijk, Sadio Mané y Mohamed Salah. Además también destaca la presencia de otros dos holandeses: Matthijs De Ligt y Frenkie De Jong, quienes llegaron a semifinales de la Liga de Campeones con Ajax.

La lista de candidatos