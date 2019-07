Una víctima de Chile: Hernán "Bollilo" Gómez deja la selección de Ecuador tras una pésima Copa América

"Quería dejarles saber que el señor Hernán Bolillo Gómez ya no es entrenador de la selección de Ecuador". Así comenzó la conferencia de prensa de Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El estratega dejó su segundo ciclo en la Tri luego de la mala Copa América que realizó, donde solo obtuvo 1 punto de 9 posibles, quedando en el último lugar del grupo que compartieron con Chile. Además, en los amistosos previos, sumó un rendimiento del 50% que no convenció a la FEF.

"El ambiente no era el mejor para que él siga y la federación busca caminar otros caminos. Debemos modernizar el fútbol ecuatoriano, con un proyecto de largo plazo, pero de eso no me voy a adelantar todavía", continuó Egas, haciendo un llamado a respetar lo que entregó el DT que llevó a los del guayas a su primer mundial en la historia.

Para iniciar el nuevo proceso del que habla el mandamás del fútbol ecuatoriano, la federación tendrá 30 días para buscar quien lo lidere, ya que la selección tiene programado dos amistosos para el 5 y 10 de septiembre de este año, primero ante Perú y luego con rival a definir.