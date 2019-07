Jarry tras su debut ganador en Lima 2019: "Fue un ambiente de Copa Davis y no me lo esperaba"

Nicolás Jarry (55º del ranking ATP) logró un apretado triunfo ante el peruano Nicolás Álvarez (510º) por la segunda ronda de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El chileno se impuso por parciales de 6-2 y 7-6 (4).

Terminado el encuentro, el Príncipe comentó que "fue un ambiente de Copa Davis y no me tenía esperado eso. Tuve que tratar de sacármelo de la cabeza, me costó mucho, pero al final Nico (Álvarez) estaba jugando muy bien y yo tenía que aguantarlo. Por suerte, al final del segundo set, le encontré un poquito la mano a la devolución".

Sobre la segunda manga del partido, donde Jarry estuvo más complicado, el chileno expresó: "En el segundo set cambió su estrategia. Se empezó a parar atrás y a pegarle fuerte (…) me complicó un poco, pero estoy feliz de haberlo sacado adelante".

Por último, y consultado sobre las otras disciplinas que ha ido a ver, el número dos de Chile en el ranking ATP apuntó que "creo que no hay nada más bonito que estar alentando en otra disciplina, cosa que uno nunca tiene oportunidad. Todos los deportes son individuales, hay muy pocos deportes que se jueguen en el mismo lugar, y es bonito tratar de ver otras competencias, ver otros atlestas, ver cómo se preparan, como compiten".

El nieto de Jaime Fillol se medirá por el paso a cuartos de final ante el colombiano Alejandro González (379º), quien venció por un clarísimo 6-0 y 6-1 al mexicano Alan Rubio (sin ranking).