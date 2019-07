El "loco" Nick Kyrgios reconoce que sufre problemas de salud mental

El tenista australiano Nick Kyrgios admitió este martes que ha sufrido problemas de salud mental durante los últimos meses, lo que le han impedido jugar más torneos en el ATP Tour en este 2019.

El polémico jugador oceánico, más famoso por sus acciones poco comunes para un deporte tan correcto como el tenis, reconoció que ha tenido que enfrentar este problema en el último tiempo tras superar la primera ronda del ATP 500 de Washington, donde venció al estadounidense Thai-Son Kwiatkowski.

"La verdad es que no he jugado demasiado al tenis este año porque he sufrido algunos problemas con mi mente, pero estoy muy feliz con la victoria, hoy la verdad es que jugué muy bien", dijo Kyrgios luego del partido en la capital de Estados Unidos.

Sobre su estilo de juego, el australiano indicó que "para mí es lo mismo cada partido. Sacar fuerte, jugar agresivo y seguir mis instintos. Esa es la forma en la que he jugado durante toda mi carrera y eso es lo que voy a hacer".

Kyrgios hizo noticia más por sus polémicas en este 2019 que por sus resultados. De hecho, está fuera del Top 50 del ranking mundial en este momento, pese a su gran potencial tenístico.

Además se vio involucrado en varios hechos controversiales, especialmente contra Rafael Nadal y Novak Djokovic. Su único buen resultado en la temporada es el título del ATP 500 de Acapulco, en febrero pasado.