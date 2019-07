Lawrence Vigouroux fichó en Everton de Viña del Mar y jugará por primera vez en el fútbol chileno

Everton cerró su cuarto fichaje internacional para el segundo semestre, y es uno que hace rato quería jugar en Chile: Lawrence Vigouroux. Los viñamarinos se preparan con todo para enfrentar la última parte del año, donde actualmente están disputando la mitad de la tabla del Campeonato Nacional.

Vigouroux, quien llega desde Europa, específicamente desde la primera división del fútbol irlandés, tendrá su primera vez en el fútbol chileno. El portero chileno-jamaiquino-inglés, cumplirá un anhelo en territorio nacional con el cuadro evertoniano.

El joven portero, que también ha defendido los colores de la Roja se suma a las llegadas de Walter González (León, México), Bryan Carvallo (Necaxa, México) y Dilan Zúñiga (León, México).

El equipo viñamarino anunció la llegada de su nuevo fichaje difundiendo un video en sus redes sociales. Allí hicieron una recopilación de las tapadas más destacadas del canterano del Tottenham Hotspur.

Hey, @LawrenceV93! Welcome to your new home! 🇨🇱😎🔥

¡Con el Oro y Cielo en el corazón! #VamosEverton💙💛💙 pic.twitter.com/Qh2UOcYalQ

— Everton de Viña (@evertonsadp) July 31, 2019