"Lo de Saavedra podría haberse evitado": En la UC siguen lamentando las consecuencias del aguacero ante Huachipato

Aunque pudieron celebrar un triunfo que les permitió ampliar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones, en Universidad Católica siguen lamentando las consecuencias del aguacero con el que se jugó gran parte del encuentro ante Huachipato en el CAP, por la fecha 15 del Campeonato Nacional.

Los cruzados sufrieron las lesiones de Benjamín Kuscevic e Ignacio Saavedra durante la victoria 1-0 del domingo en Talcahuano. Un fuerte choque con Cris Martínez a los 23 minutos de juego dejó con un esguince de rodilla al defensa central, mientras que una disputa de balón a los 76 en mediocampo dejó lastimado en la rodilla derecha -la misma de la que fue operado en diciembre pasado- al joven mediocampista. Mientras que el paraguayo de los acereros estará varias semanas fuera debido a un desgarro que sufrió en ese duelo.

"Tuvo un problema en la rodilla, una pequeña distensión, se abrió demasiado en una jugada en la que puede haber influido la cancha", manifestó al respecto el DT de la UC Gustavo Quinteros. "Estamos todos arrepentidos de no haber hecho algo más para que no se jugara ese partido. Si bien nosotros ganamos los puntos, creo que no se debió jugar", agregó.

Para el argentino-boliviano, lo correcto hubiese sido que el árbitro Eduardo Gamboa hubiera determinado la suspensión del partido. "No tuvimos lesiones muy graves, pero sí hubo jugadores que arriesgaron mucho el físico en ciertas jugadas. En el caso de Kuscevic me parece que tiene que ver un poco, aunque si bien no fue determinante el estado del campo. Lo de Saavedra sí podría haberse evitado", afirmó el entrenador estudiantil.

Poe lo dicho, Ignacio Saavedra estará entre dos a tres semanas de baja, mientras que lo de Benjamín Kuscevic iría de tres semanas a un mes. En lo inmediato, Quinteros asume que no podrá contar con ninguno de los dos para los partidos ante Universidad de Concepción (04/08 de visita) y Coquimbo Unido (11/08 en casa) por el Campeonato Nacional, y ante Santiago Morning (07/08 de local) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile.