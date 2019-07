Sin Tiane Endler: La lista de la FIFA para el premio The Best 2019 en el fútbol femenino

Pese a sus sobresalientes actuaciones la llevaron a ser catalogada como la mejor arquero del mundo por distintos especialistas, la arquera chilena Christiane Endler no fue considerada por la FIFA para el premio The Best, que galardonará a la mejor futbolista del planeta de la temporada 2018-2019.

Es más, el organismo rector del fútbol mundial no incluyó porteras en su listado de 12 finalistas. Entre las postulantes aparecen dos defensoras, tres mediocampistas y siete atacantes.

Estados Unidos, selección que logró el título mundial en el Mundial de Francia, cuenta con 4 candidatas a la mejor jugadora del año. Entre ellas destaca la experimentada Megan Rapineo, quien ganó el balón de Oro en la Copa del Mundo.

A nivel de clubes sobresale el aporte del Olympique Lyon. El vigente monarca de la Champions League tiene a 4 representantes entre las finalistas, entre las que destaca la noruega Ada Hegerberg, tercera en el The Best de la temporada pasada, y quien no participó en Francia 2019 con su selección en protesta por la desigualdad entre hombres y mujeres en el fútbol de su país.

Las candidatas al The Best 2018-2019:

Lucy Bronze – Edad: 27 años – País: Inglaterra – Posición: Lateral derecho – Club: Olympique Lyon (Francia)

Julie Ertz – Edad: 27 años – País: Estados Unidos – Posición: Mediocampista central – Club: Chicago Red Stars (Estados Unidos)

Caroline Graham Hansen – Edad: 24 años – País: Noruega – Posición: Extremo – Club: Recientemente fichada por Barcelona (España) desde el Wolfsburgo (Alemania)

Ada Hegerberg – Edad: 24 años – País: Noruega – Posición: Delantera – Club: Olympique de Lyon (Francia)

Amandine Henry – Edad: 29 años – País: Francia – Posición: Mediocampista central – Club: Olympique Lyon (Francia)

Sam Kerr – Edad: 25 años – País: Australia – Posición: Delantera – Club: Chicago Red Stars (Estados Unidos) & Perth Glory (Australia)

Rose Lavalle – Edad: 24 años – País: Estados Unidos – Posición: Mediocampista creativa – Club: Washington Spirit (Estados Unidos)

Vivianne Miedema – Edad: 23 años – País: Países Bajos – Posición: Delantera – Club: Arsenal (Inglaterra)

Alex Morgan – Edad: 30 años – País: Estados Unidos – Posición: Delantera – Club: Orlando Pride (Estados Unidos)

Megan Rapione – Edad: 34 años – País: Estados Unidos – Posición: Extremo – Club: Regin FC (Estados Unidos)

Wendie Renard – Edad: 28 años – País: Francia – Posición: Defensa central – Club: Olympique Lyon

Ellen White – Edad: 30 años – País: Inglaterra – Posición: Delantera – Club: Recientemente transferida al Manchester City desde el Birmingham City (Inglaterra)