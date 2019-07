Zaldivia niega división en plantel de Colo Colo y acepta la presión: "No salir campeón con este club es un fracaso"

El defensa de Colo Colo, Matías Zaldivia analizó el momento del equipo, que se encuentra en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2019 a seis puntos de Universidad Católica, cuando inicia la segunda rueda del certamen.

El Cacique vivió hace poco un momento duro con la salida del experimentado arquero argentino Agustín Orión, un hecho que muchos interpretaron como un quiebre dentro del plantel albo, algo que fue negado por el argentino.

"La salida de Orión nos tocó mucho, era un jugador muy importante para el grupo. Una salida de esa magnitud te golpea", dijo el zaguero central, quien negó que el hecho de que varios referentes hayan estado en la conferencia de prensa del meta fuera un mensaje en contra de la decisión: "Nosotros quisimos estar en modo de apoyo a Agustín, es nuestro amigo, lo queríamos mucho dentro del plantel, no fue ningún mensaje para el técnico", en conversación con Directv Sports.

Por otro lado, negó que hayan divisiones dentro del plantel albo por este hecho. "Hay grupos como en todos lados, como en todos los ámbitos, hay diferencias de edad entre los jugadores, y es normal que eso pase. El vestuario no está dividido, yo he estado en camarines divididos y este no está ni cerca de serlo", indicó.

Además, sobre la pelea por el título con Universidad Católica, Zaldivia es claro: "No salir campeón con Colo Colo es un fracaso. Queremos ser campeones de la Copa Chile y el torneo nacional, y jugar nuevamente la Copa Libertadores, que es algo muy lindo para todo. Vamos por todo".

“Es complicado acortar seis puntos. Aún debemos enfrentar a Católica, creo que estamos en la pelea constante, pero pensamos en el día a día, y no tanto en la diferencia que hay en la tabla”, expresó.

Finalmente, consultado sobre la opción de defender a la Roja, aunque le faltan cerca de 18 meses en el país para nacionalizarse chileno, dijo que "vi los partidos de la Copa América y fue muy bueno lo que hicieron. Si me tocará alguna vez poder jugar en la Selección chilena sería hermoso".