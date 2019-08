Los primos Grimalt siguen en racha y logran dos grandes triunfos en torneo World Tour 5 en Viena

View this post on Instagram

Primeros de grupo y directo a 8vos de final!! Gran día acá en Austria. Después de un largo viaje hoy ganamos los dos partidos vs 🇮🇹 y 🇧🇷!. . #PrimosGrimalt #PlanOlimpico #Linares #BeMoreHuman #GanaDesdeAdentro #DeportistaMeds #Unab