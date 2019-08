Colo Colo y Santiago Morning inician como locales la segunda rueda del Campeonato Nacional femenino

View this post on Instagram

• Segunda Ronda | FECHA 14 | Le damos comienzo a la segunda ronda del campeonato nación Femenino 2019 y las Albas recibirán este sábado 03 de agosto a Universidad de Concepción en la cancha principal del estadio monumental a las 15:00 horas. PRONTO VENTA DE ENTRADAS A TRAVÉS DE PUNTOTICKET. VAMOS LAS ALBAS! ⚫️⚪️🤟🏽 #ColoColo #Colocolinas #Albas #Albitas #ColoColoFem #ColoColoFemenino