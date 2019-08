Saavedra no se hace lío con la inminente llegada de Silva a la UC: "Lo veo como una oportunidad de crecimiento"

El promisorio Ignacio Saavedra podría verse tapado por el regreso del experimentado Francisco Silva a Universidad Católica. Sin embargo el propio Nacho comentó que contempla como una oportunidad de crecimiento la posible llegada del Gato y la dura lucha por un puesto en el once titular que aquello le implicará.

"Sería un gran aporte, el Gato es un gran jugador, muy importante y que ha jugado en la Selección. Si llega, personalmente lo veo como una oportunidad de crecimiento. Me gusta aprender de los jugadores más grandes", manifestó al respecto el futbolista de 20 años, quien es uno de los valores más proyectables del actual plantel de la Franja.

En materia de conformación de plantel, Saavedra también se refirió al regreso de Alfonso Parot, quien firmó con los cruzados hasta diciembre de 2021. "Es un gran jugador, muy identificado con Católica. Estamos muy contentos con su llegada. Será un gran aporte dentro de la cancha y también para el grupo", declaró.

La UC pone fin a las especulaciones y confirma el retorno del histórico Alfonso Parot Los Cruzados anunciaron su primer refuerzo para el segundo semestre en una zona que Gustavo Quinteros ha pedido sumar jugadores.

Sobre su lesión en la rodilla, la que sufrió bajo la intensa lluvia que se dejó caer en el CAP durante el partido entre la UC y Huachipato, Saavedra explicó que "ha ido mejorando la rodilla. Fue una lesión fortuita que se me produce cuando me resbalo. Ha ido mejorando mucho, los primeros dos días me sentía con mucho dolor , pero ya me voy sientiendo mejor y con eso ya puedo ir haciendo más cosas en los entrenamientos".

En cuanto a plazos de recuperación, el jugador formado en San Carlos de Apoquindo sostuvo que "los doctores están más al tanto de eso, ellos saben qué tanto de la rodilla está comprometido, pero yo creo que va de dos semanas a cuatro".