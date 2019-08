Salas se preocupa de Colo Colo, no de la UC: "El foco no es Católica, es seguir mejorando y reforzar virtudes"

Universidad Católica le lleva seis puntos de ventaja a su escolta Colo Colo en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2019, un tema que preocupa en el estadio Monumental, ya que los albos se ven rezagados en el inicio de la segunda rueda en su objetivo de conquistar el título del fútbol chileno.

Mientras la UC sigue mostrando solidez, los albos dejaron dudas en el regreso del torneo. Sin embargo, el técnico del Cacique, Mario Salas, no piensa en los cruzados y está enfocado en que sus jugadores puedan dar caza al líder.

"El foco no es Católica, el foco es Colo Colo, en seguir mejorando y en lo que podemos hacer. Tenemos que reforzar nuestras virtudes. Si nosotros ganamos todos los partidos de aquí a fin de año, lo más probable es que nos vaya muy bien", sostuvo Salas.

Pese a la diferencia, el técnico confía en que sus jugadores se concentrarán en su juego y no en el del rival: "No estoy en la mente de los jugadores, pero el mensaje es centrarse en nosotros mismos. Es una buena forma en concentrarse, ver lo que se puede modificar y no gastar energías en otras cosas. El mensaje es en nuestra forma de jugar y en lo que pueda ocurrir en nosotros".

Al ser consultado por el juego que exhibe Colo Colo, fue claro al señalar que "creo que hemos encontrado variantes en el juego, ya sea con equipos que nos han dejado espacios y otros que no dejan espacios. Creo que encontrar esas opciones de juego, han sido llamativas".

Otro de los temas que abordó el entrenador fue el proyecto que está llevando a cabo en el Cacique, siendo claro al indicar que los resultados, son determinantes para poder cumplirlos. "Es difícil porque los resultados mandan y sobre todo en Colo Colo, uno espera que vaya más allá de eso. Los procesos tienen que ir más allá de los resultados", concluyó.