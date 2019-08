Arias ante la opción de dejar la U si pierde ante Audax: "Mi puesto está en riesgo desde que perdí los primeros partidos"

El técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, analizó su futuro en el club, el cual está en entredicho en caso de perder ante Audax Italiano este sábado (20:00 horas, Estadio Nacional), resultado que mantendría a la U en zona de descenso del Campeonato Nacional 2019.

En conferencia de prensa, el uruguayo indicó que nadie le ha dicho desde la dirigencia que tiene un ultimátum, pero indicó que su situación siempre ha estado en riesgo desde que llegó al club en reemplazo de Frank Darío Kudelka, en marzo de este año.

"A mi no me han informado nada. Mi situación ha estado en riesgo desde que llegué al equipo y perdí los primeros partidos, por la situación que vivimos. Mi atención hoy está en el equipo, en mis jugadores, en corregir los errores que nos hacen no ganar. Así estamos hace ocho partidos, porque no nos han ganado, queremos que el equipo agarre confianza y tener el deseo de seguir en la tónica de mejorar", dijo Arias en conferencia.

En esa línea, el charrúa añadió que "es una situación muy difícil de enfrentar, a veces el miedo a perder opaca las ansias de ganar. Nosotros tenemos que protagonizar el partido, ir a buscar el triunfo desde el inicio, eso lo hemos conversado. Para mí esa es la única forma de enfrentar los partidos. Yo no siento jugar los partidos de chico a grande, la U debe entregarse por entero en cada disputa de la pelota".

Y del momento del equipo, Arias comentó que "no estoy conforme, no es el equipo que quiero ver, pero estamos jugando contra muchas cosas que después parecen excusas. Nosotros nos metimos en esto, a raíz de que en los partidos del inicio perdimos muchos puntos, eso nos quitó el estado de ánimo y la confianza".

"No puede ser que un equipo grande como la U esté en esta situación. Pero estamos convencidos que vamos a salir adelante de esto. Creo que no es normal lo que estamos viviendo, lo normal que pase en un equipo grande cuando ocurre algo así es que nosotros no estemos acá. Los jugadores han dado muestras de querer revertir todo esto, están sacando el orgullo y dando mucho esfuerzo", sentenció.

Más dichos de Arias

Para salir del descenso: Tenemos que ganar todos los partidos o sumar siempre para salir de esta situación. No es mi trabajo analizar si tengo tiempo o no, yo no puedo hacer más. Lo único que puedo hacer es darle las mejores herramientas a mis jugadores para que lo hagan mejor que el rival, ese si es mi trabajo. Lo otro son variables que no puedo controlar, lo que dicen ustedes, lo que piensan los dirigentes, mi trabajo es la U. de Chile dentro de la cancha y hacerlo más fuerte de lo que es.

Audax: Es un equipo directo, con tiempo de trabajo, que viene jugando de la misma forma hace mucho tiempo, incluso con otros jugadores y entrenadores, y ha obtenido resultados. Lo tenemos bien analizado, pero yo confío en lo que podemos hacer nosotros, para eso hemos entrenado.

Los lesionados: Hemos tenido una semana corta y hemos entrenado con una sola idea y manera de jugar. Riquelme y Oroz están a la orden y concentrados para jugar mañana. Desde que llegamos, mejoramos los números en llegadas y ataque. Solo nos falta efectividad.

Un tercer refuerzo: Está la posibilidad de traer un tercer refuerzo, desde el primer día dije que era un período de fichajes muy complicado. El club está en la búsqueda de un tercer nombre, pero lo estamos viendo, ya se hizo un gran esfuerzo en conseguir dos, lo que es importante. Seguramente los resultados últimos accionaron las alarmas en todo los sentidos, por eso se piense en eso, y es bienvenido para nosotros.