La emoción de Hugo Droguett al confirmar su llegada a Deportes Temuco: "Esta será mi última camiseta"

Hugo Droguett confirmó su llegada a Deportes Temuco. El volante nacional había tenido un paso por Universidad de Concepción, donde había logrado ser uno de los jugadores más importantes del conjunto de Francisco Bozán. Sin embargo, el mediocampista llegó a un acuerdo con el club para su salida, y así volver al cuadro del Indio Pije, donde jugó entre 2002 y 2003.

En conversación con "La Voz Albiverde", el ex Universidad de Chile comentó que su salida del cuadro penquista se debió directamente al deseo del jugador por llegar a Temuco. "Solo falta la firma (…) si hicimos tanto esfuerzo sería una locura que pasara otra cosa. Yo firmo y quedo a disposición del técnico", dijo el futbolista con mucha emoción.

Por otra parte, el también ex Universidad Católica expresó que "no va a ser fácil, son cosas que se ponen en la balanza, pero tengo la capacidad, me siento entero, y si yo hago un error acá me va a costar caro".

Mientras que el ex seleccionado nacional anunció que Deportes Temuco será su último equipo como futbolista profesional: "Esta será mi última camiseta, y de esta camiseta no hay más Hugo Droguett".

Los de La Araucanía jugaran ante Magallanes durante la tarde de este sábado. Los sureños visitarán el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 14º del campeonato de Primera B, donde marchan en tercera posición.