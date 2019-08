Ignacio Saavedra y el reflejo de la fórmula cruzada para proyectar referentes en la UC

En días en que en Universidad Católica se debate acerca de la proyección de Ignacio Saavedra a raíz de la inminente llegada de Francisco Silva, el joven mediocampista sigue tomando responsabilidades en el actual campeón del fútbol chileno. En la UC trazan un camino de referente para Nacho.

Ayer jueves, Saavedra fue protagonista en la jornada en la que la Franja se sumó a la iniciativa "Las batas más fuertes", impulsada por la Revista Panenka y que busca transformar las batas comunes de enfermos en camisetas de fútbol. Equipos como Real Madrid y Barcelona han participado de esta campaña.

Católica, representada por Saavedra, José Pedro Fuenzalida, Cristopher Toselli y Natalia Campos, se hizo presente en la Unidad Oncológica del Hospital San Juan de Dios para entregar las batas especialmente confeccionadas con los coloresde la UC a niñas y niños que padecen cáncer. Y pese a que estaban los dos capitanes del plantel de honor, el encargado de entregar palabras a nombre del club fue el mediocampista de 20 años.

"Es una muy linda esta iniciativa, personalmente nunca me había tocado vivir algo como esto. Tiene algo muy especial ver a los niños así, te hace valorar más las cosas", comentó el futbolista que a los 13 años se integró a las inferiores cruzadas. "Los niños estaban muy felices de recibir las camisetas. A nosotros nos pone muy contentos todo esto y siempre que podamos aportar tanto como jugadores y como club lo haremos", agregó.

Y uno de esos niños se encargó de dejarle en claro a Saavedra que hoy ocupa un sitio especial en la UC. Vicente Olivares, canterano cruzado de la Sub 13 que padece leucemia y que recibe atención en el Hospital San Juan de Dios, confesó que Nacho es su ídolo y que por eso eligió la bata con su número, por sobre la de los experimentados Fuenzalida y Toselli. "Me gusta como juega Nacho Saavedra, por eso lo elegí. Y en general me gusta Católica, me siento parte del equipo", dijo Vicente.

"A Toselli le sorprendió que yo haya sido su ídolo", declaró entre risas el aludido Saavedra. "Cuando me dijeron que me tenía como ídolo no lo podía creer, generalmente eligen a los jugadores más importantes y con más trayectoria como el Chapa o Toselli. Que Vicente me haya elegido a mí lo tomo con un peso extra y más siendo él un jugador de la cantera. Estas cosas hacen mucho sentido cuando uno aún es joven", remarcó.

Siguen las buenas en la UC: Hay acuerdo con Independiente para repatriar al Gato Silva Tras abrochar el fichaje de Alfonso Parot, Cruzados apuró las gestiones para sellar el regreso del quillotano. Con su llegada, la Franja cierra el plantel para el segundo semestre.

Proyección de referente

En su rol de club formador, Universidad Católica se ha propuesto como meta que sus canteranos se identifiquen con el club en sus respectivas carreras profesionales y que no ocurran casos como en el pasado sucedió con jugadores como Mauricio Isla o Jean Beausejour, que fueron formados en San Carlos de Apoquindo pero que tras salir del club han revelado su fanatismo por un archirrival, en ambos casos por la U.

En Las Condes quieren más casos como Gary Medel, Nicolás Castillo o Guillermo Maripán, entre otros. Que sus canteranos se conviertan en hinchas y logren ser referentes, tanto dentro como fuera de la cancha. Y en el actual plantel sobresalen dos casos: Ignacio Saavedra y Benjamín Kuscevic. Además de su notoria relevancia futbolística dentro del campo de juego, ambos han mostrado aptitudes que los hacen sobresalir. Liderazgo entre sus pares y buen manejo ante los medios de comunicación resaltan entre sus características.

Por lo mismo en Cruzados los han impulsado como rostros de iniciativas que van más allá de lo futbolístico. Pasó en octubre pasado con Kuscevic participando en la campaña de sensibilización por el mes del cáncer de mama y recientemente con Saavedra con "Las batas más fuertes". Y más allá del plan institucional, en ambos casos ha sido fundamental el histórico Cristián Álvarez. El Huaso fue algo así como padrino de ambos en sus últimos años en el profesionalismo y al momento del retiro una de sus peticiones para el club fue entregarle mayor relevancia a los canteranos. Así, por ejemplo, Kuscevic se transformó en uno de los capitanes del equipo.

Y si bien el fichaje del Gato Silva -por expresa petición de Gustavo Quinteros- levantó dudas en el directorio de Cruzados por la posibilidad de que tape el crecimiento de Saavedra, en la UC confían en que Nacho podrá seguir un camino de referente en el club.