La U rechaza oferta por Collao y buscará convencerlo de ser el reemplazante de Johnny Herrera en 2020

La dirigencia de Azul Azul cada día se convence más que Johnny Herrera no seguirá en Universidad de Chile la temporada 2020, por lo que ya están buscando su reemplazante y esperan encontrarlo en el mismo CDA, tratando convencer al joven Gonzalo Collao.

Es que el formado en los estudiantiles buscaba una salida del plantel de Alfredo Arias debido a la poca continuidad que veía, pero la concesionaria que maneja el fútbol azul rechazó la oferta del Extremadura de la segunda división española.

Desde la directiva de los laicos vieron que la mediatización del tema les estaba generando más de un inconveniente, eso sumado a que no les convenció las condiciones económicas, vieron con buenos ojos retener al portero.

"A Gonzalo le pregunté por su situación. Lo veía en la práctica un poco distraído, y me comentó que no sabía qué iba a pasar con su futuro, si se iba ahora o a fin de año. Ante eso lo que conté fue que no creía conveniente citar a un jugador que no sabía si se iba ese mismo domingo", dijo Alfredo Arias en conferencia de prensa.

En esa línea, indicó que "esta semana él se acercó a mí y me confirmó que se quedaba hasta fin de año. Inmediatamente lo puse en el lugar que le corresponde".

Si bien Collao termina contrato a fin de año, la idea del club es renovar con el guardameta de 22 años y así, con la salida de Herrera caso confirmada, el canterano podría pelear el puesto palmo a palmo con Fernando De Paul, además de sumar minutos para seguir siendo uno de los arqueros de proyección de Reinaldo Rueda en la Roja.