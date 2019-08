Bombero al rescate: ¿Podrá Paulo Díaz romper la "maldición" del Nacho Prieto que afecta a los chilenos en la Copa Libertadores?

Así como en 59 ediciones de la Copa Libertadores, sólo Colo Colo ha traído el trofeo a nuestro país, hay apenas un futbolista criollo que lo ha levantado jugando para un equipo foráneo: Ignacio Prieto. Fue con Nacional de Uruguay, en 1971, tras vencer en la final a Estudiantes de La Plata en un tercer partido de desempate, disputado en Lima.

La llegada de Paulo Díaz al River Plate de Marcelo Gallardo podría acabar con esta sequía. El seleccionado arriba al vigente monarca de la competencia, que ya está instalado en cuartos luego de eliminar al Cruzeiro en Brasil, donde enfrentará a Cerro Porteño.

Consultado hace un par de años por El Gráfico Chile al respecto, el actual asesor deportivo de Cruzados se refirió a esta especie de "condena" que se ha dado sobre los jugadores nacionales en el máximo torneo continental de clubes. "Es un bonito recuerdo ser el único chileno en el extranjero en ganarla, porque es un campeonato maravilloso", expresó en ese entonces.

"Nunca he creído en eso de las mufas y las cábalas. No quiero menospreciar a nadie, pero hay que tener mucha calidad y fuerza para ser campeón", complementó el otrora DT de la Franja. En esa entrevista, agregó que "no existe ni la buena ni la mala suerte, sino trabajo, trabajo y trabajo, estar preparándose constantemente".

"Debo haber sido muy bueno yo, jajajá", bromeó en esa conversación el ex volante, quien comparó esto con lo que ocurre en el Viejo Continente y terminó de convencerse de que podría ser una clase de condenación. "Bueno, sí, puede ser una maldición, porque si lo llevas a Europa, ¿cuántos chilenos han ganado la Champions?", cerró.

Bombero al rescate. ¿Podrá el hijo de Ítalo apagar este incendio antes de que se cumplan 50 años de la consagración del Chuleta?