Paulo Díaz y su llegada a River Plate: "Espero responderle a Gallardo por todo lo que insistió por mí"

Después de varias semanas de negociaciones entre River Plate y el Al-Ahli de Arabia Saudita, este jueves se selló definitivamente el fichaje de Paulo Díaz en el conjunto millonario.

Tras llegar por la mañana a Buenos Aires, y superar los exámenes médicos de rigor, el seleccionado chileno firmó su contrato por tres temporadas, blindado por una claúsula de 20 millones de euros.

En conversación con el canal del club, el zaguero agradeció al técnico Marcelo Gallardo, quien lo pidió expresamente como único fichaje. "Pude hablar con él un poco, es un gran entrenador por lo que me han hablado algunos jugadores que conozco y que jugaron acá. Espero conocerlo mañana y espero responderle por todo lo que me pidió e insistió por mí. Se lo agradezco demasiado por traerme a este gran club", reconoció.

Paulo Díaz ya está en casa 🏠⚪️🔴⚪️#BienvenidoPaulo pic.twitter.com/oLBxhpadka — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2019

Además, el ex San Lorezo, Colo Colo y Palestino, agradeció a los fanáticos: "Los hinchas apenas supieron que estaba listo me comenzaron a dar mensajes por Instagram de bienvenida, también cuando me fui a hacer los exámenes, agradecido por la buena onda y espero responderles con buenas actuaciones".

Por último, Díaz agregó: "Es lindo enfrentar estas copas, es una responsabilidad muy grande llegar al campeón de América, y lo enfrento como un lindo y fuerte desafío, y me encanta pelear en todos los frentes y eso me caracteriza".