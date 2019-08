Severino Vasconcelos pide a Paredes y Valdivia en Colo Colo: "Hacen falta, no pueden estar en la banca"

Severino Vasconcelos es palabra autorizada en Colo Colo. El ex volante brasileño, que realizó una dupla letal con Carlos Caszely en los 70 y 80, analizó el presente del equipo de Mario Salas, pidiendo por la aparición de Esteban Paredes y Jorge Valdivia en el equipo cuando estén recuperados.

Vasco se refirió al momento del Cacique, indicando en el estadio Monumental que "Colo Colo esta en un proyecto de cambiar a los jugadores antiguos por los más jóvenes y eso lleva un tiempo, pero la gente no perdona, quiere que salga campeón siempre. Eso puede jugar en contra".

Del caso de Paredes y Valdivia, el brasileño sentenció claramente. "Cualquier jugador puede lesionarse, tanto Paredes y Valdivia, pero son nombres que hacen falta en el equipo. Son jugadores que dan otro plus cuando juegan, los propios jugadores jóvenes copian cosas de su juego. Ellos son referentes del club y tienen que estar en el equipo, una vez que se recuperen".

"Uno no puede dejar en la banca a Paredes y Valdivia, porque es una presión extra para los jugadores jóvenes. Porque ellos miran afuera y dicen esta Paredes y Valdivia, y se asustan. Me pasó en Palestino cuando estaba Manuel Pellegrini de técnico, los jóvenes decían Vasconcelos está en la banca y si juego mal me van a sacar, por eso él me dejaba fuera si no jugaba", sentenció.

En esa línea, expresó que "a veces los cambios salen bien o a veces salen mal, puede pasar con todos, pero los resultados finales son los que valen, porque si no ganan la gente se enoja. Los resultados son los que mandan y todos quieren ser campeón. Lo importante es que la ventaja que tiene Católica no aumente porque o sino se puede complicar, ahora Colo Colo tiene que empezar a ganar, no tiene que ceder puntos y acortar la diferencia".