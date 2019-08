Alfonso Parot y su regreso a la UC: "No volví para estar en la Selección, pero si se da bienvenido sea"

En su regreso a Universidad Católica, Alfonso Parot se refirió a su retorno al cuadro cruzado apenas puso un pie en Santiago, en donde aseguró que pese a que su objetivo no es volver a la Selección, si está dispuesto a ponerse a las órdenes de Reinaldo Rueda.

"Se dio la posibilidad de volver a Católica así que estoy muy contento y feliz. Estuve en una liga competitiva, en la que se aprende. Estoy agradecido del club que hizo un gran esfuerzo, así que a cumplir las expectativas", explicó Parot.

Sobre un posible llamado de la Roja, el flamante refuerzo de la UC se lo tomó con calma e indicó que "no fue el objetivo, si se da bienvenido sea. Se dio porque Central necesitaba vender, había una propuesta en la mesa que era la mía y me sedujo por ser Universidad Católica, por eso me vine y si eso significa estar más cerca de la selección, bienvenido será".

Además, no ocultó los buenos recuerdos que le dejó su paso por Rosario Central. "Me sorprendió el cariño de la gente manifestado en redes sociales. Intenté hacer lo mejor posible allá, es grato que te despidan así, se nota que dejé una huella y no hice las cosas mal".

Plantel de lujo para el campeón: La UC oficializa el regreso del Gato Silva Los cruzados anunciaron que el mediocampista que proviene de Independiente se sumará a los trabajos de Gustavo Quinteros. Firmará un contrato por dos años.

"La liga argentina es muy competitiva, llegué a ser convocado a la selección y eso te indica que estás haciendo bien las cosas, así que feliz. Espero responder a las expectativas que tiene el club y las que tengo yo", complementó.

Finalmente, el lateral izquierdo comentó la lucha que tendrá con Juan Cornejo en el cuadro de la franja y sostuvo que "el que esté mejor va a jugar, yo vengo a aportar con un grano de arena y competiré por un puesto, eso le va a servir al plantel y ayudará a que subamos el nivel individual".