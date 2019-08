Alfredo Arias no se da por vencido en la U: "En mi vida no he renunciado a nada y no voy a renunciar acá"

Universidad de Chile empató 1-1 con Audax Italiano en el estadio Nacional y no logra escapar de las últimas posiciones. Una vez más, no supo mantener la ventaja y terminó cediendo puntos. El entrenador azul, Alfredo Arias, analizó la paridad ante los itálicos, sostuvo que el resultado se dio por mala suerte y dejó en claro que no renunciará.

"El empate se da porque el partido se desarrolló de esa manera. Jugamos contra un rival que viene haciendo una gran campaña, pero mis jugadores hicieron un partido competitivo, no admitimos chances de gol para ellos. Metimos unas pelotas en los palos, tuvimos mala suerte, eso puede explicar el empate", indicó Arias en conferencia de prensa.

El uruguayo fue consultado por los negativos números que registra en su periodo en los laicos, ante lo que respondió que "sin duda que los números en el Campeonato Nacional nos condenan, a raíz de los primeros partidos. El reinicio del Campeonato sabíamos que iba a ser duro y en los dos partidos estuvimos en ganancia y con chances de gol. Todo lo que yo diga será usado en mi contra. No tengo nada más que decir ante la realidad que estamos en zona de descenso. Me queda la tranquilidad de trabajar para mejorar esto".

El ex técnico de Santiago Wanderers dejó en claro que no va a renunciar a su cargo: "Yo en mi vida no he renunciado a nada y no voy a renunciar acá. Me parece una falta de respeto esa pregunta siempre. El próximo que me pregunte eso no se lo voy a contestar."

"La responsabilidad es toda mía. Los jugadores lo dieron todo en la cancha. Que la pelota no entre o que pegue en el palo, es algo que no puedo manejar yo ni los jugadores. Es una cuestión que se está dando y dos centímetros entra o dos centímetros pega en el palo", complementó.

Por otro lado, Arias se refirió a la bulliciosa rechifla que se llevó por parte de los hinchas de la U en el Nacional. "Sobre las pifias, la gente tiene derecho, es un equipo grande y tienen derecho a pifiarme, ojalá no pifeen a los jugadores. Siento lo que siente cualquier ser humano, es mi responsabilidad y trabajo", expresó.

Además, al DT azul se le consultó por la posibilidad de sumar un tercer refuerzo, ante lo que contestó que "sobre el tercer refuerzo no sé. Mis jugadores son los que jugaron hoy y los que estuvieron en la banca, con ellos elijo para seguir peleando".