Claudio Bravo tras su mejor día en el City: "Si trabajo más duro que nunca, es normal que suceda esto"

La soberbia actuación de Claudio Bravo frente al Liverpool fue vital para que el Manchester City se coronara campeón de la Community Shield por medio de los lanzamientos penales, tras igualar a un gol en el tiempo reglamentario.

El otrora capitán de la Roja cumplió una función esencial para el triunfo de su conjunto, en el que atajó siete disparos al arco y detuvo un remate desde los doce pasos en la definición.

Al concluir el partido, el portero se detuvo a hablar con la prensa y dio sus impresiones luego de conseguir un nuevo título en Europa. “Me lo tomo con la misma tranquilidad de siempre, me tocó vivir una lesión compleja y difícil de recuperar”, aseguró a Radio Cooperativa.

“Es una de las más graves que existen, pero cuando te preparas de buena manera, trabajas y dedicas horas para volver a la normalidad, los resultados están ahí”, profundizó el guardameta Citizen.

Además, complementó: “La confianza que te tienen acá es absoluta y siempre he sido un convencido de que las cosas pasan por algo. Si trabajo más duro que nunca, es normal que suceda esto”.

Pero el oriundo de Viluco también mostró su felicidad por redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, Bravo publicó una escueta frase: “La clave del éxito está aquí”.

La clave del éxito está aquí 💪🏻 first trophy of the season 🏆well done boys 👏🏻👏🏻👏🏻👌🏻👍🏻 @ManCity 💙 pic.twitter.com/tTlK7Vbbuc

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 4, 2019