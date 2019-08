Pep Guardiola: "Claudio Bravo ganó el partido, es un increíble segundo arquero"

Manchester City se quedó con la Community Shield tras derrotar a Liverpool mediante la tanda de penales. Después de empatar 1-1 en los 90 minutos, los ciudadanos se impusieron por 5-4 en la tanda de penales, donde el arquero chileno Claudio Bravo fue la gran figura tras detener el lanzamiento de Georginio Wijnaldum.

Una vez terminado el encuentro, el técnico de los citizens, Pep Guardiola, alabó el rendimiento del ex capitán de la Roja, sin embargo, indicó que todavía continúa siendo el segundo arquero del equipo. Para Pep su portero titular es el brasileño Ederson.

"Todos hicieron una increíble contribución, pero Claudio Bravo ganó el partido. Él es un increíble segundo arquero. Salvó el partido en varias oportunidades y por supuesto, tuvo que salvar el penal", indicó el entrenador en conferencia de prensa.

Guardiola también habló de la recuperación del meta chileno tras sufrir la rotura del tendón de aquiles de su pierna izquierda:"Después de lo que pasó (lesión), él no es un chico joven, estoy realmente impresionado."

Claudio Bravo consiguió su séptimo título en Manchester City, no obstante, para Guardiola es el segundo arquero después de Ederson. ¿Logrará ganarle la pulseada al brasileño?

PEP 💬 Everyone made an incredible contribution but @C1audioBravo won the game. He is an incredible second keeper. He saved the game many times today and of course, he had to save the penalty.

After what happened (injury), he is not a young guy. I was really impressed.

