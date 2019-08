Hernán Caputto fue elegido como nuevo técnico de la U tras la salida de Alfredo Arias

El jefe de las divisiones menores de Azul Azul, Hernán Caputto, fue elegido interinamente como nuevo entrenador de Universidad de Chile este domingo. Luego de que la dirigencia de la concesionaria decidiera cesar de sus funciones al técnico Alfredo Arias, la comisión de fútbol decidió que el ex DT de la Rojita sub 17 tenía que ser el indicado para asumir la banca del primer equipo de la institución.

A pesar de que en un comienzo se pensaba en que Esteban Valencia asumiera nuevamente esa responsabilidad, tal como lo hizo durante el años 2018 antes de la llegada de Frank Kudelka, esta vez la directiva no quiso entregarle esa responsabilidad y se inclinó por la elección de Caputto.

Según supo El Gráfico Chile, el ex seleccionador Sub 17 no quería tomar el cargo, pero finalmente fue convencido por la urgencia de la situación que vive la U, arriesgando el segundo descenso a Primera B en su historia en el fútbol chileno.

Así, el ex portero tendrá su primera vez como entrenador de un plantel profesional de Primera División. Se espera que sea el técnico laico hasta fin del 2019 y luego retomará sus funciones como el jefe de las divisiones menores del club, el puesto para que originalmente fue contratado hace unas semanas atrás.

Caputto tendrá su estreno el próximo sábado ante Deportes Antofagasta, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional, en un duelo clave en la lucha por no perder la categoría.

El comunicado de la U sobre el adiós de Arias y la llegada de Caputto

El Club Universidad de Chile comunica que el día de hoy, domingo 4 de agosto de 2019, el señor Alfredo Arias ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro Plantel Profesional.

Debido al mal momento deportivo y a la precariedad de los resultados, se llegó a un completo acuerdo para que el señor Arias se desvincule del Club bajo las condiciones que en su contrato se establecían.

A partir de mañana, lunes 5 de agosto, el señor Hernán Caputto Gómez asumirá como Director Técnico interino, poniéndose a disposición del Club para preparar el partido del próximo sábado contra Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional.

Lamentamos esta situación y le deseamos a Alfredo Arias y a su cuerpo técnico el mejor de los éxitos en sus futuros desafíos futbolísticos.