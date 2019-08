El lamento de Mario Salas en Colo Colo: "Fue el partido más bajo de hace mucho tiempo"

Mario Salas quedó muy golpeado tras la derrota de Colo Colo ante Curicó Unido por 1-0, que deja a los albos muy lejos de Universidad Católica en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2019. Son nueve puntos de distancia entre el puntero y el sublíder, un hecho que duele en Macul.

En conferencia de prensa, el técnico albo reconoció que "es uno de los partidos más bajos del año, no había visto un partido con tan poca movilidad, fuimos muy permeables y no generamos nada en el primer tiempo. En el segundo tampoco tuvimos más claridad, coraje y ganas, pero no fue suficiente, es el más bajo de hace mucho tiempo".

Asimismo, Salas indicó que "el resultado se ajusta a lo que ocurrió en el partido. Ellos empezaron muy bien, pero luego tomamos el control del partido y justo en ese momento nos marcan un gol. Nuestra reacción no fue futbolística, fue anímica y por el coraje del equipo, y toda la responsabilidad está en mi persona. Si no mejoramos y no entramos concentrados vamos a seguir teniendo este tipo de problemas, no queremos que sea así".

Consultado sobre las decisiones de la formación titular, donde nombres como Esteban Paredes o Jaime Valdés tienen que esperar su oportunidad en el banco, el ex rugbista fue claro: "Acá juega el que está en mejores condiciones, no si es joven o mayor. Yo siempre he dicho que los jugadores con más edad son igual de importantes que los más jóvenes. Somos un equipo con una mixtura de experiencia y menos experiencia y eso es parte de ser un equipo".

"No han sido buenos los dos últimos partidos. Pero no vamos a dejar de luchar. Esto es de levantarse, no hay tiempo para levantarse y seguir para adelante. No hay tiempo para quedarse inmóvil", sentenció.

Finalmente, negó que haya que traer nombres nuevos al plantel: "Hay que recurrir a como está conformado este plantel. Hay que seguir luchando con lo que tenemos. Nuestra forma de juego está clara, pero lo que hoy fue muy mal partido que no nos permite acercarnos al líder".