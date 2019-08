Prensa inglesa se rinde ante Claudio Bravo: "Exhibición segura tanto con sus manos como con sus pies"

Claudio Bravo se transformó en el héroe de Manchester City en la conquista de la Community Shield 2019 ante Liverpool. El ex Barcelona le tapó un penal decisivo a Georginio Wijnaldum, lo que permitió que los ciudadanos se quedaran con el trofeo. La gran actuación del ex capitán de la Roja no tardó en ser reconocida por la prensa de Inglaterra.

Manchester Evening News destacó el rendimiento del formado en Colo Colo. "Hizo una serie de salvadas vitales cuando el Liverpool presionó con fuerza en el segundo tiempo, y otra vez encontró una salvada vital en la tanda de penales", postuló el medio que evaluó con un 8 la actuación del chileno, calificación más alta entre los jugadores del City.

Daily Mail también resaltó la actuación del meta, al comentar lo siguiente: "Exhibición segura tanto con sus manos como con sus pies para culminar con una pretemporada positiva. Hizo algunas salvadas cruciales, incluso antes de la tanda de penales". En este medio, Bravo fue calificado con un 8.5, lo que también le valió ser el mejor calificado de los citizens.

Daily Star también remarcó el nivel de Bravo y lo eligió figura del partido: "STAR MAN Claudio Bravo: Penalty hero."