Carlos Campos pide a Johnny Herrera como titular en la U: "No puede ser que no juegue"

El mal momento de Universidad de Chile no fue junto a la salida de Alfredo Arias, porque ahora que el entrenador no está, la titularidad de Johnny Herrera vuelve a estar en la palestra.

El histórico portero azul dijo hace algún tiempo que "tendré que esperar que se vaya Arias para jugar", por lo que ahora el campeón de la Copa Sudamericana 2011 podría pedir cancha por sobre Fernando de Paul. Así lo pidió otro ídolo de la U: Carlos Campos.

"Johnny es el mejor arquero que ha tenido en muchos años la U y por diferencias con el entrenador no podía ser titular, eso no puede ser. Johnny es un gran jugador, mejor persona aún, yo lo conozco hace 30 años y somos muy amigos, lo admiro. No puede ser que no juegue, tenemos que confiar en nuestros jugadores que hicieron las cadetes", señaló el Tanque.

El delantero del recordado ballet azul, además se refirió sobre la salida de Arias, la cual "era una decisión que no se podía esperar más. Yo creo que había que tomar una determinación y lo bueno que los dirigentes de la U la tomaron. Todos los hinchas de la U esperamos que esta cosa levante, que tire para arriba, y que los jugadores entiendan que la U no es un club chico, es un club grande y hay que salir todos los partidos a ganar".

Finalmente, el mundialista en Chile 62 e Inglaterra 66 habló del reemplazante del estratega argentino, Hernán Caputto: "No lo conozco en persona, solo por nombre. Sé que hizo una buena labor en la selección, es un entrenador joven que a lo mejor va a tirar para arriba el club, sería un gran premio para él".