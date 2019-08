Goldberg y el perfil del nuevo DT de la U: "Debe sacar resultados, no apostamos a un juego vistoso, estamos en urgencia"

El director de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, dio pistas del futuro técnico de la Universidad de Chile que reemplazará al uruguayo Alfredo Arias, quien fue despedido luego del empate 1-1 ante Audax Italiano en el Campeonato Nacional, resultado que dejó a la U en zona de descenso. Además, habló del interinato de Hernán Caputto, quien dirigirá al equipo este fin de semana ante Deportes Antofagasta.

Sobre la posibilidad de que Caputto continúe en el cargo a futuro, el Polaco indicó que "no descartamos nada. Él llegó para un plan (jefe de las divisiones menores), pero hoy tenemos una urgencia para este partido. Hemos conversado con un par de nombres y es una decisión que vamos a tomar con tranquilidad. Esa será una decisión interna del club".

De hecho, este lunes fue el primer entrenamiento de la U con el ex DT de la Roja Sub 17 al mando. Y sobre los posibles candidatos, Goldberg indicó que el ex Colo Colo, Pablo Guede no ha sido contactado: "Guede no está en la lista, no sé quién lo puso en la lista, así como pusieron a (Leandro Gastón) Sirino como posible refuerzo. No hemos hablado con él".

Consultado sobre la posibilidad de Jorge Pellicer o Gerardo Pelusso, el ex delantero señaló las características que debe tener el futuro entrenador: "Son buenas alternativas. El nuevo DT debe sacar resultados, no apostamos a un juego vistoso, hoy estamos en urgencia. Debe tener sapiencia y conocer al club, conocimiento del medio chileno, puede ser chileno o extranjero".

"Esta es una situación que no la esperábamos, que no la queríamos, y había que tomar una decisión que teníamos a mano. Hoy estamos en zona de descenso y teníamos que actuar. Hoy hay que ser responsables, conversar con la gente y luego decidir lo que es mejor", continuó.

En esa línea, estableció que "la salida de un técnico descomprime, pero hay problemas de conformación de plantel que pasaron con Hoyos, con Kudelka y ahora. Tenemos la opción de incorporar un nuevo nombre y esperamos tener la sapiencia para hacerlo".

"Nosotros no estamos muertos de la risa y no hacemos nada, hay una autocrítica fuerte, pero no tengo por qué revelarla, porque algo interno. Somos los primeros en hacerla y evaluar, y a veces nos equivocamos. No sabemos si Arias debió irse antes o no", cerró.