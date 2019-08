Johnny Herrera: “Todos saben lo que yo pensaba de Arias, la decisión se tomó y ya es pasado”

La relación entre Johnny Herrera y Alfredo Arias no fue la mejor durante la estadía del ahora ex entrenador azul. Por lo mismo, ante la salida del estratega argentino, la opinión del histórico arquero estudiantil era la más buscada en el CDA.

Pero el portero que quedó relegado a la suplencia en el periodo Arias, fue cauto y apuntó a lo importante que es salir del mal momento en el que está Universidad de Chile. "La decisión ya se tomó, ya es pasado. Lo que me parezca o no, no importa mucho a esta altura, ya saben lo que yo pensaba. Ahora en adelante hay que pensar en la gente que está, en Hernán Caputto y apoyarlo, entregarle todo el apoyo que necesite, porque antes que cualquier persona está el club", dijo el campeón de la Copa Sudamericana en 2011.

Herrera, que ha recibido apoyo de la hinchada para resguardar los tres palos, agregó que "el momento que estamos viviendo es difícil, por lo tanto hay que remar todos para el mismo lado, si me preguntas a mí desde el lugar que me toque voy a apoyar, es impensado lo que vive la U hoy por hoy, así que están todas la ganas de sacar esto adelante".

Finalmente, en la misma línea, el bicampeón de América también habló sobre una posible continuidad de Caputto, a pesar que el ex guardameta llegó a Azul Azul para hacerse cargo de las divisiones menores. Herrera admitió que le gustaría que el nuevo entrenador "dure harto, porque si dura es porque le va a ir bien".