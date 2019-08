Francisco Silva en su debut en la UC: "Todos saben que mi posición natural es de volante"

Francisco Silva fue presentado este martes como nuevo jugador de Universidad Católica y este miércoles ya se había puesto nuevamente la camiseta franjeada para debutar como defensa central en la victoria 3-1 ante Santiago Morning que les dio la clasificación a cuartos de final de Copa Chile.

"La verdad es que me sentí bien. Si bien llegó el pase rápido y pude jugar, hay cosas que ir mejorando, llevo un solo entrenamiento. Me falta conocer la táctica del entrenador y más a mis compañeros", dijo el Gato sobre su reestreno en San Carlos de Apoquindo en entrevista con el CDF.

Al ser consultado sobre si Gustavo Quinteros lo tiene considerado como zaguero, Silva rápidamente dijo que "no. O sea, obviamente puedo jugar en las dos posiciones, pero ahora fue porque me necesitaban ahí. Todos sabemos que mi posición natural es ser volante, pero no me molesta ser central si el equipo lo necesita".

Gustavo Quinteros sobre el debut del Gato Silva en la UC: "Hoy puede jugar muy bien como zaguero central" El estratega cruzado señaló que, ante la lesión de Benjamín Kuscevic, hoy ve a Silva como defensa central. Además, señaló que la U está en "una situación difícil" de cara al clásico universitario.

El bicampeón de América se sumó a un equipo que también está puntero en el Campeonato Nacional, por lo que señaló que "el equipo está bastante solido en el campeonato, a nivel personal acabo de llegar y espero seguir mejorando. No hay que aflojar, estamos bien en ambos frentes y los chicos que juegan menos en el campeonato nacional, hoy demostraron un gran nivel cuando les tocó jugar".

El quillotano, además, tuvo palabras sobre el mal momento de Universidad de Chile, rival que tendrán en dos semanas más en un nuevo clásico universitario. "Después de tanto tiempo sin jugar un clasifico es lindo volver. Es lamentable el momento que están pasando, ojalá repunten porque un equipo grande peleando a abajo no es cómodo", dijo el Gato.

Finalmente, el formado en la UC habló sobre su retorno a casa, sañalando que "hay bastantes cosas diferentes, sobre todo San Carlos después de tanto tiempo estando afuera, pero estoy feliz de cómo me ha recibido la gente. Ayer en la presentación sentí el apoyo junto a Parot y eso da animo para seguir luchando".